Lịch nghỉ Ngày Văn hóa, Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2027 như sau:

* Lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 01 ngày vào 24/11/2026.

* Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027

Dịp Tết Nguyên đán 2027 nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

* Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2027

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2027 dương lịch (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Tổng hợp lịch nghỉ Ngày Văn hóa, Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2027: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần biết. Ảnh minh họa

Cụ thể tại Công văn 10065/VPCP-KGVX ngày 02/10/2026 về phương án nghỉ một số dịp Lễ, Tết năm 2026 và năm 2027.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10033/TTr-BNV ngày 11/9/2026 và Tờ trình số 10137/TTr-BNV ngày 14/9/2026 về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch Đinh Mùi năm 2027 và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 thì Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về các phương án nghỉ 07 ngày trong dịp Tết Âm lịch, nghỉ 04 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027 và nghỉ 01 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 như trên.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, kết nối, ổn định cung - cầu lao động trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ, Tết nêu trên.

Ngoài ra, tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định nếu tính cả lương ngày nghỉ, người lao động đi làm vào ngày lễ được trả lương như sau:

- Đi làm vào ban ngày: Hưởng ít nhất là bằng 400% lương của ngày làm việc bình thường.

- Đi làm vào ban đêm: Hưởng ít nhất là bằng 490% lương ngày thường. (300% (tiền lương làm thêm giờ ngày lễ, tết) + 30% (làm việc vào ban đêm) + (20% x tiền lương thực trả làm việc ngày lễ, tết (300%)).