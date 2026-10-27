Tổng hợp giải thưởng tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2026

Tổng hợp danh hiệu tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2026

Đỉnh cao sự nghiệp của Harry Kane ở tuổi 33

Trên sân khấu của nhà hát London Palladium, danh thủ huyền thoại Ronaldo (Brazil) đã chính thức công bố Harry Kane là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng nam 2026. Khi tên anh được xướng lên, toàn thể khán phòng đồng loạt đứng dậy hô vang tên tiền đạo đội trưởng tuyển Anh trong những tiếng vỗ tay kéo dài.

Kane đã đánh bại hai đối thủ nặng kí là Kylian Mbappe (người nhận Quả bóng bạc) và Lamine Yamal (người nhận Quả bóng đồng) để lần đầu tiên nâng cao danh hiệu cá nhân danh giá nhất làng túc cầu.

Thành tựu này giúp ngôi sao 33 tuổi trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên đoạt Quả bóng vàng sau 25 năm, kể từ mốc lịch sử của Michael Owen vào năm 2001.

Quả bóng vàng 2026 là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho chiến dịch 2025 - 2026 hủy diệt của Kane. Tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich đã thể hiện phong độ chạm đỉnh khi ghi tới 73 bàn thắng cùng 8 đường kiến tạo sau 65 trận đấu chính thức cho cả CLB và ĐTQG.

Tại Bundesliga, anh ghi 36 bàn để lần thứ ba liên tiếp giành Vua phá lưới, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu đoạt Vua phá lưới ở cả ba mùa giải đầu tiên thi đấu.

Với tổng cộng 98 bàn sau 94 trận tại Bundesliga, Kane thiết lập kỷ lục ghi bàn chưa từng có, góp công lớn giúp Bayern Munich thâu tóm danh hiệu quốc nội gồm Bundesliga, DFB-Pokal và Siêu cúp Đức, đồng thời giành Chiếc giày vàng châu Âu thứ hai trong sự nghiệp.

Ở cấp độ quốc tế, thủ quân của “Tam Sư” thi đấu bùng nổ khi ghi 12 bàn sau 14 trận cho đội tuyển Anh ở mùa giải 2025 - 2026, bao gồm 6 pha lập công tại World Cup 2026 để dẫn dắt đại diện xứ sở sương mù giành tấm HCĐ chung cuộc trên đất Bắc Mỹ.

Sự kết hợp giữa hiệu suất ghi bàn cá nhân vượt trội, bộ sưu tập danh hiệu cùng Bayern Munich và màn trình diễn xuất sắc tại World Cup đã giúp Kane hoàn toàn chinh phục hội đồng bầu chọn.

Xúc động phát biểu khi nhận giải, Kane chia sẻ bản thân gần như không nói nên lời trước khoảnh khắc mơ ước từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp.

Anh gửi lời cảm ơn Ban tổ chức, các nhà báo đã bỏ phiếu và đặc biệt tri ân các đồng đội tại Bayern Munich cùng đội tuyển Anh - những người đã luôn hỗ trợ, thúc đẩy anh hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Tại đêm gala, Kane còn nhận thêm danh hiệu Tiền đạo nam xuất sắc nhất năm (Gerd Muller Trophy).

Harry Kane giành danh hiệu Quả bóng vàng nam 2026

Alexia Putellas lần thứ ba lên ngôi, Tây Ban Nha càn quét các danh hiệu

Hạng mục Quả bóng vàng nữ năm nay gọi tên tiền đạo Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses và tuyển Tây Ban Nha) sau khi cô được danh thủ Michael Owen xướng tên.

Đây là lần thứ ba trong sự nghiệp Putellas nâng cao danh hiệu cao quý này, qua đó chính thức cân bằng kỉ lục ba lần đoạt giải của đồng hương Aitana Bonmati. Chiến thắng của Putellas khởi đầu cho một đêm gala đại thành công của bóng đá xứ sở bò tót.

Bóng đá Tây Ban Nha cho thấy sự thống trị ở hầu hết các hạng mục còn lại. Ở giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ (Kopa Trophy), thần đồng Lamine Yamal (Barca) lần thứ ba liên tiếp vinh danh ở bảng nam nhờ thành tích 25 bàn thắng cùng 20 đường kiến tạo mùa trước, trong khi Vicky Lopez (Barca) nhận giải thưởng tương ứng ở bảng nữ.

Hạng mục Thủ môn xuất sắc nhất (Yashin Trophy) chứng kiến bộ đôi người Tây Ban Nha Unai Simon (Athletic Bilbao) và Cata Coll (Barca) thâu tóm cả hai danh hiệu nam và nữ sau những màn trình diễn đỉnh cao.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Luis de la Fuente được vinh danh ở hạng mục HLV nam xuất sắc nhất năm (Johan Cruyff Trophy) sau khi dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina trong trận chung kết để đăng quang chức vô địch World Cup 2026. Ở bảng nữ, HLV Pere Romeu (Barca) nhận danh hiệu HLV nữ xuất sắc nhất.

Ngoài ra, danh hiệu CLB nữ xuất sắc nhất năm cũng thuộc về Barcelona.

Quả bóng vàng nữ 2026 gọi tên tiền đạo Alexia Putellas

PSG khẳng định vị thế tập thể, Bukayo Saka nhận giải thưởng nhân đạo

Nhà đương kim vô địch UEFA Champions League PSG được vinh danh là CLB nam xuất sắc nhất năm sau khi bảo vệ thành công chiếc cúp bạc châu Âu lần thứ hai liên tiếp.

Ở hạng mục cá nhân, nữ tiền đạo Charlyn Corral (Pachuca và tuyển Mexico) giành giải Tiền đạo nữ xuất sắc nhất năm.

Trong khi đó, ngôi sao Bukayo Saka (Arsenal và tuyển Anh) đã vinh dự nhận Giải thưởng Socrates nhờ những đóng góp xã hội tích cực cùng các hoạt động từ thiện, cộng đồng nổi bật trong suốt thời gian qua.