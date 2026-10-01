Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ mới: Định hình tầm nhìn chiến lược, phát huy sức mạnh y tế toàn dân

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2026–2031) của Tổng hội Y học Việt Nam đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, khẳng định vai trò của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong hệ thống y tế nước nhà. Tại Đại hội, PGS.TS Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam (VAHCP), nguyên Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam – đã được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Tổng hội.

Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa, thúc đẩy sự gắn kết toàn diện giữa hệ thống y tế công lập và y tế tư nhân trong kỷ nguyên mới.

“Cánh tay nối dài” qua các sáng kiến truyền thông số

Nhìn lại chặng đường hành động (6/2025 – 6/2026), Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam (VAHCP) dưới sự điều hành của PGS.TS Phạm Thanh Bình đã khẳng định vị thế là một tổ chức nghề nghiệp tiên phong, năng động và đầy trách nhiệm. Hiệp hội đã nhanh chóng củng cố, mở rộng mạng lưới với hơn 55 đối tác chiến lược bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp y tế uy tín.

Đặc biệt, Hiệp hội đã thể hiện vai trò chủ động trong việc đưa chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, tiêu biểu là chuỗi hoạt động lan tỏa tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo bước đột phá trong phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các dấu ấn nổi bật bao gồm:

Sáng kiến Truyền thông số Y học: VAHCP đã phối hợp xây dựng và phát triển hệ thống chuyên mục chính luận - khoa học “La bàn sức khỏe” trên các nền tảng số. Sự kết hợp đột phá này theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW đã nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn và được đông đảo người dân đón nhận tích cực. Chuyên mục đã mang tri thức phòng bệnh chuẩn y khoa đến hàng triệu người, chuyển hóa mạnh mẽ tư duy từ "chữa bệnh" sang "chủ động phòng bệnh" trong cộng đồng.

Số hóa công tác tư vấn: Ra mắt Nền tảng "Khỏe đẹp 360" ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tạo đột phá trong việc cá nhân hóa lộ trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cộng đồng.

Đổi mới sáng tạo vĩ mô: Ký kết hợp tác chiến lược với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và các đối tác quốc tế từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc..; tổ chức hàng chục Hội nghị khoa học nhằm mở đường chuyển giao công nghệ y tế cao, phát triển mô hình y tế bền vững, nhân văn theo chỉ đạo của Nghị quyết 72.

Hoạt động cộng đồng quy mô: Phối hợp cùng Bộ Y tế, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Giải chạy “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, nhân ngày Sức khỏe toàn dân đã khơi dậy tinh thần thể thao, chủ động phòng bệnh.

3 mục tiêu chiến lược của nhiệm kỳ 2026–2031

Kế thừa thành tựu to lớn từ nhiệm kỳ trước – đặc biệt là dấu ấn hoàn thành bộ Từ điển Bách khoa Y học Việt Nam với 6.100 mục từ thuộc 41 chuyên ngành – Tổng hội Y học Việt Nam bước vào nhiệm kỳ XVIII với hệ thống tổ chức vững mạnh: 108 Ủy viên Ban Chấp hành, 23 thành viên Ban Thường vụ, quản lý mạng lưới rộng khắp gồm 34 Hội Y học tỉnh/thành phố, 62 Hội chuyên khoa Trung ương và 10 viện, trung tâm trực thuộc với hơn 400.000 hội viên trên cả nước.

Dưới sự chèo lái của Tân Chủ tịch Tổng hội – GS.TS Nguyễn Viết Tiến và Phó Chủ tịch Thường trực – PGS.TS Phạm Thanh Bình, cùng các Phó Chủ tịch: GS.TS Nguyễn Viết Nhung, PGS.TS Ngô Chí Dũng... định hướng hoạt động vĩ mô của Tổng hội sẽ tập trung vào 3 mục tiêu hành động then chốt:

1. Xây dựng hệ thống dữ liệu chuyên gia toàn quốc: Số hóa triệt để 100% mạng lưới tri thức và danh sách hơn 400.000 hội viên, đưa Tổng hội trở thành trung tâm dữ liệu khoa học y học đầu não của cả nước, thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

2. Chuẩn hóa và cập nhật kiến thức y khoa liên tục (CME): Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đưa kết quả nghiên cứu khoa học đi thẳng vào thực hành lâm sàng, đồng thời xây dựng các quy trình hướng dẫn điều trị chuẩn hóa cho cả khối y tế công lập và tư nhân.

3. Hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 62/NQ-TW của Đảng: Nâng cao vị thế độc lập, năng động và loại bỏ triệt để biểu hiện "hành chính hóa" trong hoạt động hội, lấy sự đóng góp cho xã hội và mức độ hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả cao nhất.

Mũi nhọn phản biện chính sách và giám sát y đức

Một trong những điểm nhấn chiến lược mang tính đột phá của nhiệm kỳ này là yêu cầu nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các cơ chế, văn bản quy phạm pháp luật ngành y tế. Trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực chuyên trách, PGS.TS Phạm Thanh Bình được Ban lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách đứng đầu mũi nhọn này.

Với bề dày kinh nghiệm thực tiễn từ quản lý hội nghề nghiệp và bảo vệ nguồn nhân lực hệ thống, PGS.TS Phạm Thanh Bình giữ vai trò chủ chốt trong việc:

Xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng khoa học: Trực tiếp chỉ đạo việc tập hợp trí tuệ đỉnh cao của các giáo sư, chuyên gia đầu ngành để đưa ra tiếng nói phản biện sắc sảo, có trọng lượng; hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước thẩm định, rà soát và hoàn thiện các luật, nghị định, thông tư y tế sát thực tế.

Đại diện tiếng nói khối Y tế Tư nhân và Hội nghề nghiệp: Đảm bảo các cơ chế pháp lý mới ban hành sẽ tạo hành lang thông thoáng, bình đẳng, giải phóng nguồn lực cho mô hình y tế tư nhân phát triển bền vững theo đúng các Nghị quyết Trung ương.

Giám sát thực thi pháp luật và Y đức: Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai hiệu quả các đoàn giám sát liên quan đến việc thực hiện luật pháp y tế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người hành nghề y lẫn người bệnh, lấy "Khoa học làm nền tảng - Y đức làm cốt lõi - Người dân là trung tâm".

Quyết định kiện toàn nhân sự cấp cao tại Đại hội lần thứ XVIII là lời khẳng định mạnh mẽ cho tầm nhìn đổi mới của Tổng hội Y học Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Khi năng lực phản biện chính sách vĩ mô được đặt vào tay những nhà lãnh đạo quyết liệt như PGS.TS Phạm Thanh Bình và Ban lãnh đạo tiếng nói của giới chuyên môn không chỉ dừng lại ở các diễn đàn khoa học, mà sẽ trở thành động lực bứt phá mạnh mẽ cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của toàn dân.

Nhân dịp này, toàn thể hội viên VAHCP và các đối tác bày tỏ niềm tự hào sâu sắc đối với vị nữ Chủ tịch của mình. Trên cương vị mới, kính chúc PGS.TS Phạm Thanh Bình tiếp tục cống hiến trí tuệ và công sức, đưa Tổng hội Y học Việt Nam gặt hái nhiều thành công vang dội, đóng góp to lớn cho nền y học nước nhà.