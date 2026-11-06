Tổng giám đốc Yeah1 (YEG) bổ nhiệm làm chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã ck: YEG) vừa công bố quyết định kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, bà Ngô Thị Vân Hạnh, Tổng Giám đốc doanh nghiệp được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT, thay bà Lê Phương Thảo. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hà My được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc (CEO) tập đoàn.

Bà Lê Phương Thảo sẽ tiếp tục tham gia HĐQT Yeah1 với vai trò Thành viên, đồng thời phụ trách định hướng phát triển hai liên doanh quốc tế SYE và MangoPlus.

Quyết định này vừa được Tập đoàn Yeah1 (YEG) công bố, nằm trong kế hoạch kiện toàn bộ máy lãnh đạo thượng tầng cho giai đoạn 2027-2030.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, tân Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Yeah1. Ảnh: YEG

Bà Ngô Thị Vân Hạnh gia nhập và trực tiếp điều hành mảng nội dung của Yeah1 từ năm 2022. Dưới sự dẫn dắt quyết liệt của bà trong hơn 4 năm qua, YeaH1 đã tái định vị thành công, vươn lên thành doanh nghiệp dẫn dắt ngành công nghiệp giải trí nội địa. Một trong những dấu ấn gần đây là chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Bước sang chu kỳ tăng trưởng mới 2027 – 2030, để đáp ứng quy mô mở rộng, Tập đoàn YeaH1 đặt mục tiêu chiến lược: Kế thừa nền tảng sáng tạo đỉnh cao, tăng cường năng lực quản trị và tích hợp kinh doanh để xây dựng hệ sinh thái Nội dung - Sức ảnh hưởng - Thương mại (Content-to-Commerce), mở rộng các động lực tăng trưởng mới và gia tăng giá trị bền vững.

Về tân Tổng giám đốc Nguyễn Thị Hà My, bà là nhân sự có hơn 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực truyền thông số, marketing, kinh tế nhà sáng tạo, thương mại điện tử và mô hình bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C).

Theo định hướng mới, Yeah1 sẽ tập trung vào 4 động lực cốt lõi. Đó là tối ưu hóa chu kỳ khai thác của các tài sản trí tuệ (IP) hiện có; phát triển các giải pháp thương mại hóa dựa trên sức ảnh hưởng của mạng lưới nghệ sĩ, nhà sáng tạo; cung cấp các giải pháp tiếp thị tích hợp cho đối tác và nhãn hàng; và xây dựng hành trình trải nghiệm liền mạch từ nội dung đến tiêu dùng cho khán giả.