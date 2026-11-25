Trong chuyến thăm tới Cuba, bao gồm các hoạt động thị sát nhiều cơ sở y tế tại thủ đô Havana ngày 24/11, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên tiếng kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa nhiên liệu đối với đảo quốc này.

"Việc gia tăng các hạn chế nhiên liệu và lệnh trừng phạt đang gây tổn hại trực tiếp cho người dân Cuba, đặc biệt là những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương," ông Tedros nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo tình trạng này đang đe dọa đến tính mạng của trẻ em.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, người đứng đầu cơ quan y tế Liên hợp quốc cam kết WHO sẽ đóng góp khoản hỗ trợ trị giá 2 triệu USD nhằm củng cố chương trình tiêm chủng quốc gia của Cuba và cung cấp các thiết bị y tế thiết yếu cho các bệnh viện.

Cũng trong ngày 24/11, ông Tedros đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel để thảo luận về các nhu cầu cấp thiết trong lĩnh vực y tế của quốc gia này.

Chia sẻ trên mạng xã hội X sau cuộc gặp, Tổng Giám đốc WHO cho biết hai bên đã nhất trí về sự cần thiết phải ưu tiên các dịch vụ y tế thiết yếu và những can thiệp kịp thời, đặc biệt dành cho trẻ em. Ông nhận định các rào cản về nhiên liệu và trừng phạt cản trở việc mua sắm vật tư y tế đang giáng đòn nặng nề vào hệ thống chăm sóc sức khỏe mà các y bác sĩ Cuba đã dày công xây dựng suốt nhiều thập kỷ.

Theo chính phủ Cuba, các biện pháp siết chặt của Mỹ đã dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài từ 20 giờ mỗi ngày trở lên, gây thiếu hụt trầm trọng thuốc men cũng như vật tư phẫu thuật, kéo theo sự sụt giảm của nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng, bao gồm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Tedros dẫn chứng một thực tế đáng lo ngại: tuổi thọ trung bình của người dân Cuba đã giảm từ 78,8 tuổi vào năm 2020 xuống còn 74,4 tuổi vào năm 2025.

Đây là lần sụt giảm đầu tiên được ghi nhận kể từ khi Cuba bắt đầu thống kê dữ liệu này vào năm 1950. Đáng chú ý, số liệu năm 2025 được ghi nhận trước cả thời điểm chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lệnh phong tỏa nhiên liệu cùng các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhắm vào hàng loạt quan chức và thực thể Cuba hồi tháng 1.

Liên hợp quốc đã nhiều lần cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Cuba, coi lệnh phong tỏa của Mỹ là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và quyền con người của toàn thể người dân trên đảo. Kể từ năm 1992 đến nay, Đại hội đồng Liên hợp quốc đều thông qua nghị quyết thường niên (không mang tính ràng buộc) kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba với tỷ lệ phiếu ủng hộ áp đảo.