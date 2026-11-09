Tổng Giám đốc Vinachem động viên người lao động Đạm Ninh Bình trong đợt sửa chữa lớn

Tham gia đoàn công tác có ông Lê Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn.

Tập trung hoàn thành các hạng mục trọng yếu

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú làm việc với Đạm Ninh Bình về tiến độ sửa chữa lớn năm 2026

Đợt sửa chữa lớn năm 2026 của Đạm Ninh Bình được triển khai từ ngày 11/10/2026, với tổng thời gian dừng máy, sửa chữa và khởi động lại toàn bộ dây chuyền dự kiến 40 ngày. Đợt sửa chữa có khối lượng công việc lớn, tập trung vào nhiều hạng mục thiết bị công nghệ quan trọng, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia.

Ông Nguyễn Đình Khoát, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đạm Ninh Bình, báo cáo tình hình sửa chữa và kế hoạch đưa nhà máy trở lại sản xuất

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Đình Khoát, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, cho biết đến ngày 9/11, các hạng mục chính cơ bản bám sát kế hoạch. Nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành, trong đó có trung tu thiết bị tại xưởng Nhiệt và thay thế các bộ phận của lò khí hóa. Một số hạng mục sửa chữa tại các phân xưởng Amoniac, Urê và hệ thống thiết bị phụ trợ đang được khẩn trương hoàn thiện.

Trong quá trình tháo dỡ, kiểm tra thiết bị, Công ty phát hiện một số hư hỏng ngoài dự kiến ban đầu. Công ty đã chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn, nhà thầu và chuyên gia đánh giá tình trạng thiết bị, lựa chọn phương án sửa chữa, phục hồi hoặc thay thế phù hợp. Các công việc phát sinh được tập trung xử lý đồng thời với các hạng mục chính nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đại diện các ban chuyên môn phát biểu tại buổi làm việc

Tại khu vực phân ly không khí, Công ty đang tập trung nhân lực, thiết bị và chuyên gia để hoàn thiện công tác lắp đặt, căn chỉnh và kiểm tra kỹ thuật một số hạng mục quan trọng. Công tác chống thấm tháp tạo hạt tại xưởng urê cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Theo kế hoạch, Công ty tập trung hoàn thành các hạng mục trọng yếu, tổ chức kiểm tra, chạy thử và từng bước đưa các hệ thống thiết bị vào vận hành. Dự kiến, ngày 11/11 tiến hành đốt lò nhiệt điện, ngày 16/11 đốt lò khí hóa và đến ngày 18/11/2026 có sản phẩm urê trở lại.

Chú trọng an toàn sửa chữa, kịp thời động viên người lao động

Trong chuyến công tác, Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú đã thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trực tiếp tham gia đợt sửa chữa. Sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn và tổ chức Công đoàn góp phần động viên người lao động khắc phục khó khăn, hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian nhà máy dừng sản xuất.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình sửa chữa và công tác bảo đảm an toàn lao động tại Nhà máy Đạm Ninh Bình

Cùng với tiến độ và chất lượng sửa chữa, Đạm Ninh Bình đặc biệt chú trọng công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường. Các quy trình cấp phép làm việc, kiểm tra thiết bị, trang bị phương tiện bảo hộ lao động và giám sát tại hiện trường được thực hiện nghiêm túc, nhất là đối với những công việc tiềm ẩn nguy cơ cao như thi công trên cao, làm việc trong không gian kín và sửa chữa thiết bị công nghệ phức tạp.

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú thăm hỏi, động viên người lao động và chuyên gia trực tiếp tham gia sửa chữa lớn tại Đạm Ninh Bình

Đợt sửa chữa lớn năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì, nâng cao độ tin cậy của thiết bị, bảo đảm dây chuyền sản xuất vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả. Tập thể cán bộ, người lao động Đạm Ninh Bình đang nỗ lực hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch, sớm đưa nhà máy trở lại sản xuất, góp phần thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026.