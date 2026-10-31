Tổng giám đốc Vimico bị khởi tố

Ngày 30/10, Tổng công ty Khoáng sản TKV (Vimico) đã công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ, Tổng giám đốc tổng công ty. Ông Tuệ bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo Báo cáo thường niên năm 2025, ông Trịnh Văn Tuệ sinh năm 1972, tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư điện khí hóa - cung cấp điện. Ông bắt đầu làm việc tại Tổng công ty Khoáng sản từ năm 1992, từng đảm nhiệm nhiều vị trí như đốc công, phó quản đốc tại Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền (Lào Cai) và Công ty Luyện đồng Lào Cai.

Ông Tuệ đã có hơn 8 năm đứng đầu ban điều hành Vimico tính tới khi bị khởi tố. Ảnh: Vimico

Tháng 8/2015, ông Tuệ gia nhập ban điều hành Vimico trên cương vị phó tổng giám đốc. Gần ba năm sau, tháng 3/2018, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc và tiếp tục tham gia HĐQT qua các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Đến tháng 4/2025, ông tiếp tục được cổ đông bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Như vậy, ông Tuệ đã có hơn 30 năm công tác trong ngành khoáng sản, trong đó hơn 8 năm đứng đầu ban điều hành Vimico tính tới khi bị khởi tố.

Trong giai đoạn ông Tuệ bắt đầu giữ cương vị tổng giám đốc, Vimico có doanh thu hơn 5.000 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận sau thuế gần 200 tỷ đồng. Sau đó, các chỉ tiêu kinh doanh của doanh nghiệp tăng lên đáng kể, cả về quy mô doanh thu lẫn khả năng sinh lời.

Đến năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của Vimico đã đạt hơn 14.550 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng vượt mức 1.900 tỷ đồng. Sang năm 2026, kết quả kinh doanh tiếp tục đi lên nhờ giá bán các sản phẩm khoáng sản chủ lực tăng mạnh.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh thu thuần của Vimico đạt hơn 9.450 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.570 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 332%.

Theo giải trình, doanh nghiệp cho biết động lực chính đến từ giá bán bình quân các sản phẩm chủ lực trong 9 tháng đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, giá đồng tấm, vàng và bạc đều ghi nhận mức tăng hai chữ số.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của Vimico đạt hơn 14.686 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.462 tỷ đồng, tăng 153%.

Đáng chú ý, theo BCTC soát xét bán niên 2026, ông Trịnh Văn Tuệ nhận tổng thu nhập từ tiền lương, thưởng và thù lao hơn 600 triệu đồng, bình quân khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng. Mức thu nhập này tăng 35,9% so với mức 444 triệu đồng cùng kỳ năm 2025.

Thay tổng giám đốc, triệu tập đại hội bất thường

Ngay trong ngày có quyết định khởi tố, HĐQT Vimico đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc đối với ông Trịnh Văn Tuệ, có hiệu lực từ ngày 29/10.

Người được giao thay thế là ông Lý Xuân Tuyên, Phó tổng giám đốc Vimico. Ông Tuyên đảm nhiệm quyền tổng giám đốc, đồng thời trở thành người đại diện theo pháp luật của tổng công ty.

Ông Lý Xuân Tuyên sinh năm 1980, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên và Công ty CP Gang thép Cao Bằng. Ông được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc Vimico từ tháng 11/2019 và giữ vị trí này cho đến nay. Theo thông tin công bố, ông Tuyên không nắm giữ cổ phiếu TKV.

Bên cạnh việc thay đổi nhân sự cấp cao, Vimico cũng công bố hai nghị quyết quan trọng khác trong ngày 30/10, gồm nghị quyết triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và nghị quyết thông qua phương án chào bán cổ phần tại Công ty CP Khoáng sản 3 - Vimico.

Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là 20/11. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 15/12 tại trụ sở Vimico, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Đối với phương án thoái vốn, Vimico dự kiến chào bán 1,785 triệu cổ phần tại Công ty CP Khoáng sản 3 - Vimico theo mệnh giá. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.

Vimico là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản và luyện kim. Các sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp gồm đồng, kẽm, thiếc, vàng cùng nhiều sản phẩm khoáng sản và hóa chất phục vụ sản xuất công nghiệp.