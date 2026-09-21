Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm việc với các hãng thông tấn
Trong khuôn khổ Hội nghị Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 58 tại Nga, đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương gặp làm việc với Chủ tịch hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae-ill, gặp làm việc với Giám đốc điều hành Tổ hợp truyền thông Kazakhstan (TRK) Robert Muradyan.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-giam-doc-ttxvn-vu-viet-trang-lam-viec-voi-cac-hang-thong-tan-post1137357.vnp