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Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm việc với các hãng thông tấn

Trong khuôn khổ Hội nghị Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 58 tại Nga, đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương gặp làm việc với Chủ tịch hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae-ill, gặp làm việc với Giám đốc điều hành Tổ hợp truyền thông Kazakhstan (TRK) Robert Muradyan.

Báo VietnamPlus
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Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm việc với Chủ tịch hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae-ill. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm việc với Chủ tịch hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae-ill. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm việc với Chủ tịch hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae-ill. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm việc với Chủ tịch hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae-ill. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Chủ tịch hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae-ill (bên phải) tại cuộc làm việc. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Chủ tịch hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae-ill (bên phải) tại cuộc làm việc. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang làm việc với Chủ tịch hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae-ill. (Ảnh: Văn Hiếu/PVTTXVN)

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang làm việc với Chủ tịch hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae-ill. (Ảnh: Văn Hiếu/PVTTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang với Giám đốc điều hành Tổ hợp truyền thông Kazakhstan (TRK) Robert Muradyan. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang với Giám đốc điều hành Tổ hợp truyền thông Kazakhstan (TRK) Robert Muradyan. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm việc với Giám đốc điều hành Tổ hợp truyền thông Kazakhstan (TRK) Robert Muradyan. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm việc với Giám đốc điều hành Tổ hợp truyền thông Kazakhstan (TRK) Robert Muradyan. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (bên trái) tại cuộc gặp làm việc Giám đốc điều hành Tổ hợp truyền thông Kazakhstan (TRK) Robert Muradyan. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (bên trái) tại cuộc gặp làm việc Giám đốc điều hành Tổ hợp truyền thông Kazakhstan (TRK) Robert Muradyan. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Giám đốc điều hành Tổ hợp truyền thông Kazakhstan (TRK) Robert Muradyan (bên phải) tại cuộc làm việc. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Giám đốc điều hành Tổ hợp truyền thông Kazakhstan (TRK) Robert Muradyan (bên phải) tại cuộc làm việc. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-giam-doc-ttxvn-vu-viet-trang-lam-viec-voi-cac-hang-thong-tan-post1137357.vnp