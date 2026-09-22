Tổng giám đốc TTXVN phát biểu tại Diễn đàn quốc tế 'Đối thoại về tin giả 4.0'

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn truyền thông nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) tổ chức tại Moskva (LB Nga), ngày 22/9/2026, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TTXVN, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Việt Trang dự và phát biểu tại Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0".

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và các diễn giả của Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0". Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu tham luận tại Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0". Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang phát biểu tham luận tại Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0". Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và các diễn giả dự Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0". Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và các diễn giả dự Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0". Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và các diễn giả dự Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0". Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0" thu hút hơn 2.000 đại biểu tham dự. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Tổng giám đốc hãng TASS Andrei Kondrashov phát biểu tại Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0". Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov phát biểu chào mừng Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0". Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga