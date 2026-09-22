Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu tại Diễn đàn quốc tế 'Đối thoại về tin giả 4.0'

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov phát biểu chào mừng Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0." (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Tổng Giám đốc hãng TASS Andrei Kondrashov phát biểu tại Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0." (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và các diễn giả của Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0." (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0" thu hút hơn 2.000 đại biểu tham dự. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu tham luận tại Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0." (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu tham luận tại Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0." (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và các diễn giả dự Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0.' (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và các diễn giả dự Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0." (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)