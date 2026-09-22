Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu tại Diễn đàn quốc tế 'Đối thoại về tin giả 4.0'

Tây Ninh đang đẩy mạnh các giải pháp giảm phát sinh chất thải, phân loại rác tại nguồn và thúc đẩy tái sử dụng, tái chế, trong đó kêu gọi người dân bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.