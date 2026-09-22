Tổng giám đốc TTXVN hoạt động song phương bên lề Hội nghị kỷ niệm 65 năm thành lập OANA

Ngày 21/9/2026 (giờ địa phương), tại Moskva, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang dẫn đầu Đoàn đại biểu TTXVN tham dự Phiên họp toàn thể của Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA).

Bên lề hội nghị, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang đã có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với các đối tác.

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và đoàn công tác tại buổi làm việc với Tổng giám đốc Hãng thông tấn TASS của Nga, ông Andrey Kondrashov. Ảnh: TTXVN phát

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang gặp làm việc với lãnh đạo hãng Bernama của Malaysia. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Quang cảnh buổi làm việc giữa TTXVN và Bernama (Malaysia). Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Phó Tổng giám đốc, Tổng biên tập Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ AA, ông Yusuf Ozhan. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc điều hành Bernama (Malaysia), bà Datin Paduka Nur-ul Afida Kamaludin. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang tặng sách ảnh của TTXVN cho Tổng giám đốc Hãng thông tấn TASS của Nga, ông Andrey Kondrashov. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tại buổi làm việc với lãnh đạo Hãng Bernama của Malaysia. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Cuộc gặp làm việc giữa TTXVN và Hãng thông tấn AA của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 21/9. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang tại cuộc tiếp xúc song phương với Tổng Giám đốc điều hành Bernama (Malaysia). bà Datin Paduka Nur-ul Afida Kamaludin. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nguyễn Đức Vũ phát biểu tham luận về AI tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn báo chí OANA ngày 21/9. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nguyễn Đức Vũ phát biểu tham luận về AI tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn báo chí OANA ngày 21/9. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga