Tổng Giám đốc TTXVN hoạt động song phương bên lề Hội nghị kỷ niệm 65 năm thành lập OANA

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và đoàn công tác tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc Hãng thông tấn TASS của Nga, ông Andrey Kondrashov. (Ảnh: TTXVN phát)

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang tặng sách ảnh của TTXVN cho Tổng Giám đốc Hãng thông tấn TASS của Nga, ông Andrey Kondrashov. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Cuộc gặp làm việc giữa TTXVN và Hãng thông tấn AA của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 21/9. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Phó Tổng giám đốc, Tổng Biên tập Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ AA, ông Yusuf Ozhan. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Quang cảnh buổi làm việc giữa TTXVN và Bernama (Malaysia). (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tại buổi làm việc với lãnh đạo Hãng Bernama của Malaysia. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc điều hành Bernama (Malaysia), bà Datin Paduka Nur-ul Afida Kamaludin. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nguyễn Đức Vũ phát biểu tham luận về AI tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn báo chí OANA ngày 21/9. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nguyễn Đức Vũ phát biểu tham luận về AI tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn báo chí OANA ngày 21/9. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)