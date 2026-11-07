Tổng Giám đốc TTXVN dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Truyền thông Thế giới lần thứ 7

Hội nghị có sự tham dự của gần 500 đại biểu từ khoảng 330 cơ quan truyền thông chính thống, các tổ chức nghiên cứu, cơ quan chính phủ và các tổ chức quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đồng chí Vũ Việt Trang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (thứ tư, từ trái qua) tham dự phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Truyền thông thế giới lần thứ 7

Phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao Truyền thông thế giới lần thứ 7

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi phát biểu tại Lễ khai mạc hội nghị

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Truyền thông thế giới lần thứ 7

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (giữa) tham dự Lễ khởi động Kế hoạch Cùng xây dựng Tiêu chuẩn ứng dụng AI cho truyền thông toàn cầu

Gần 500 đại biểu từ khoảng 330 cơ quan truyền thông chính thống, các tổ chức nghiên cứu, cơ quan chính phủ và các tổ chức quốc tế đến từ 112 quốc gia và vũng lãnh thổ trên thế giới tham dự Hội nghị

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc ấn phẩm đặc biệt do TTXVN biên soạn, phát hành "Những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV"

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao đổi bên lề với ông Toshimitsu Sawai, Chủ tịch kiêm Tổng Biên tập Hãng Thông tấn Kyodo (Nhật Bản)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao đổi bên lề với ông Kh. Enkh-Orshikh, Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn MONTSAME (Mông Cổ)