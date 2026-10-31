Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vimico bị khởi tố

Theo nội dung công bố của doanh nghiệp, ông Trịnh Văn Tuệ bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Vimico đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Vimico đối với ông Trịnh Văn Tuệ kể từ ngày 29/10. Ông Lý Xuân Tuyên - Phó Tổng Giám đốc Vimico - được giao đảm nhiệm quyền tổng giám đốc và làm người đại diện theo pháp luật của tổng công ty.

Ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng Giám đốc KSV. Ảnh: KSV.

Ông Trịnh Văn Tuệ sinh năm 1972, trình độ kỹ sư điện khí hóa - cung cấp điện. Ông Tuệ bắt đầu công tác tại Tổng công ty Khoáng sản từ năm 1992, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền và Công ty Luyện đồng Lào Cai.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, ông Trịnh Văn Tuệ nhận lương, thưởng và thù lao hơn 600 triệu đồng, tương đương bình quân khoảng hơn 100 triệu đồng/tháng.

Tháng 8/2015, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Vimico, sau đó giữ chức Tổng giám đốc từ tháng 3/2018. Đến tháng 4/2025, ông tiếp tục được bầu làm thành viên HĐQT KSV nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng trong ngày 30/10, HĐQT Vimico đã thông qua nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là 20/11, thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 15/12 tại trụ sở tổng công ty, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Nội dung đại hội dự kiến xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ tổng công ty. Tuy nhiên, Vimico chưa công bố cụ thể các nội dung sẽ trình cổ đông tại cuộc họp.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản, sản xuất kim loại màu, kim loại quý.

Doanh nghiệp có các hoạt động chính như khai thác quặng đồng, sắt, kẽm, vàng, đất hiếm; tuyển và chế biến khoáng sản, luyện kim, sản xuất đồng cathode và các sản phẩm kim loại.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 9.453 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.566 tỷ đồng, tăng 332%.

Theo Vimico, lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ giá bán bình quân các sản phẩm chính trong 9 tháng đầu năm cao hơn cùng kỳ như đồng tấm, vàng, bạc đều tăng hai chữ số.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Vimico đạt hơn 14.686 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 3.462 tỷ đồng, tăng 153%.