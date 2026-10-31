Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV bị khởi tố

Theo văn bản công bố, ông Trịnh Văn Tuệ bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Trịnh Văn Tuệ. (Ảnh: VIMICO).

Trước đó một ngày, HĐQT công ty đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trịnh Văn Tuệ kể từ ngày 29/10/2026.

Cùng ngày, ông Lý Xuân Tuyên, Phó tổng Giám đốc được giao đảm nhiệm quyền Tổng Giám đốc và trở thành người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng giám đốc.

Ông Trịnh Văn Tuệ 54 tuổi, có nhiều năm công tác tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái khoáng sản. Ông từng giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng Lào Cai (GLC) trong giai đoạn từ tháng 5/2016 đến tháng 2/2019; Chủ tịch HĐQT CTCP Gang thép Cao Bằng (CBI) đến tháng 5/2018.

Tại Tổng công ty Khoáng sản TKV, ông Tuệ từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc từ tháng 3/2018, đồng thời là thành viên HĐQT và người phụ trách công bố thông tin.

Về tình hình kinh doanh quý 3, Tổng công ty Khoáng sản TKV ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 9.453 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.566 tỷ đồng, tăng 332%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) đạt gần 2.409 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Giải trình về kết quả kinh doanh, VIMICO cho biết lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ giá bán bình quân các sản phẩm chính trong 9 tháng đầu năm cao hơn cùng kỳ.

Cụ thể, giá bán đồng tấm đạt 355,8 triệu đồng/tấn, tăng 104,5 triệu đồng/tấn; vàng đạt 3,696 tỷ đồng/kg, tăng 1,217 tỷ đồng/kg; bạc đạt 53,6 triệu đồng/kg, tăng 30,9 triệu đồng/kg. Giá bán tinh quặng manhetit và kẽm thỏi cũng tăng so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của VIMICO đạt hơn 14.686 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 3.462 tỷ đồng, tăng 153%; lợi nhuận ròng đạt hơn 3.387 tỷ đồng, tăng 136%.

Tổng công ty Khoáng sản TKV là đơn vị thành viên do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nắm hơn 98% vốn. Tổng công ty Khoáng sản TKV hoạt động chính trong lĩnh vực khai khoáng với các sản phẩm chính gồm đồng tấm, vàng, bạc, kẽm thỏi, thiếc thỏi, quặng, gang đúc, phôi thép,...

Thông tin từ bản cáo bạch 2022 của Tổng công ty Khoáng sản TKV cho biết doanh nghiệp và các công ty con hiện đang sở hữu các mỏ đồng Sin Quyền, vi kẽm tại Bát Xát, Lào Cai; mỏ chì kẽm Chợ Điền (Bắc Kạn), mỏ Chì Lang Hít và mỏ Cúc Đường (Thái Nguyên); mỏ sắt Nà Rụa, Cao Bằng,... Trong đó Sin Quyền là mỏ đồng lớn nhất Việt Nam.

Đây là các mỏ có trữ lượng tài nguyên lớn, với thời gian khai thác các mỏ quặng lớn còn khá dài, chẳng hạn các mỏ đồng (sản phẩm chủ lực) vẫn còn thời hạn trong 10 - 20 năm, mỏ kẽm còn hơn 10 năm, các mỏ thiếc, sắt, vàng, đất hiểm có những mỏ thời hạn còn trên 20 năm.

Ngoài ra, Tổng công ty Khoáng sản TKV còn đang là chủ đầu tư dự án khai thác chế biến quặng đất hiếm Đông Pao - mỏ đất hiếm có trữ lượng lớn nhất cả nước. Mỏ có diện tích gần 133 ha tại tỉnh Lai Châu, với tổng trữ lượng địa chất quy khô trên 11,3 triệu tấn, chiếm hơn một nửa trữ lượng đất hiếm của cả nước.

Cổ phiếu KSV bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ giữa năm 2016 và chuyển sang niêm yết trên HNX vào cuối năm 2022.

Kết phiên 30/10, cổ phiếu KSV dừng ở mốc 109.500 đồng/cp, tương đương giá trị vốn hoá khoảng 32.850 tỷ đồng.