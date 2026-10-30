Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản TKV bị khởi tố

Theo thông tin gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Khoáng sản TKV (địa chỉ 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, doanh nghiệp đã nhận được quyết định khởi tố bị can ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản TKV - về tội nhận hối lộ.

Thông tin này cũng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của tổng công ty.

Ông Trịnh Văn Tuệ bị về tội nhận hối lộ. (Ảnh: Vinacomin.vn)

TKV đòng thời công bố miễn nhiệm chức vụ của ông Trịnh Văn Tuệ. Theo đó, từ ngày 29/10, ông Tuệ không còn đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản TKV.

Ông Lý Xuân Tuyên - Phó Tổng Giám đốc - được giao quyền Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Khoáng sản TKV cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản.

Quý III, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tổng công ty tăng 1,874.119 triệu đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm tăng 1.907.940 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế toàn tổng công ty quý III tăng 1,971.857 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm tăng 2.094.797 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.