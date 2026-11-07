Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Truyền thông Thế giới lần thứ 7

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu tại Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Truyền thông thế giới lần thứ 7. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu tại Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Truyền thông thế giới lần thứ 7. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao đổi bên lề với ông Toshimitsu Sawai, Chủ tịch kiêm Tổng Biên tập hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản). (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao đổi bên lề với ông Kh. Enkh-Orshikh, Tổng Giám đốc hãng thông tấn MONTSAME (Mông Cổ). (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Gần 500 đại biểu từ khoảng 330 cơ quan truyền thông chính thống, các tổ chức nghiên cứu, cơ quan chính phủ và các tổ chức quốc tế đến từ 112 quốc gia và vũng lãnh thổ trên thế giới tham dự Hội nghị. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Toàn cảnh phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Truyền thông thế giới lần thứ 7. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao Truyền thông thế giới lần thứ 7. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (thứ 4 từ trái qua) tham dự phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Truyền thông thế giới lần thứ 7. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (thứ 4 bên phải) tham dự Lễ khởi động Kế hoạch Cùng xây dựng Tiêu chuẩn ứng dụng AI cho truyền thông toàn cầu. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc ấn phẩm đặc biệt Những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Xã Trưởng Tân Hoa xã Phó Hoa phát biểu tại Lễ khai mạc hội nghị. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi phát biểu tại Lễ khai mạc hội nghị. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)