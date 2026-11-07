Tổng Giám đốc TASS cảnh báo rủi ro khi ứng dụng AI trong báo chí

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Truyền thông Thế giới lần thứ 7 ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng Giám đốc hãng thông tấn TASS Andrey Kondrashov nhấn mạnh AI đang tạo ra những cơ hội lớn cho ngành báo chí, đồng thời đặt ra nhiều thách thức mới.

Theo ông Kondrashov, cách các cơ quan báo chí ứng dụng AI sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của từng tòa soạn cũng như niềm tin của công chúng đối với truyền thông.

Ông cho biết TASS đang theo dõi sát sự phát triển của công nghệ AI và từng bước đưa công nghệ này vào quy trình làm việc. Dù vậy, người đứng đầu TASS nhấn mạnh việc ứng dụng AI phải tuân thủ các nguyên tắc trách nhiệm và đạo đức. Con người cần giữ quyền đưa ra quyết định cuối cùng trong hoạt động báo chí.

Tổng giám đốc TASS Andrey Kondrashov. Ảnh: TASS

Ông Kondrashov cho rằng AI có thể hỗ trợ xử lý thông tin, nhưng không thể thay thế vai trò của con người trong việc đánh giá độ tin cậy của nguồn tin, xác định ý nghĩa xã hội của sự kiện và lựa chọn cách truyền tải phù hợp với công chúng.

Theo ông, nhà báo còn phải xem xét bối cảnh, phân tích các khía cạnh của sự kiện và bảo đảm thông tin được trình bày chính xác, nhất là đối với những vấn đề phức tạp.

Tổng Giám đốc TASS cũng cảnh báo nguy cơ AI bị lợi dụng để tạo ra và phát tán thông tin giả. Khi công nghệ ngày càng tinh vi, việc sản xuất và lan truyền thông tin sai lệch trở nên dễ dàng hơn, khiến trách nhiệm kiểm chứng của các cơ quan báo chí càng trở nên quan trọng.

Ông nhấn mạnh, trong môi trường thông tin ngày càng phức tạp, giá trị của những thông tin đáng tin cậy sẽ ngày càng tăng.

Hội nghị Truyền thông Thế giới lần thứ 7 diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 5 đến 9/11, với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan truyền thông trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng.

Sự kiện do Thông tấn xã Tân Hoa Xã và chính quyền thành phố Bắc Kinh phối hợp tổ chức, quy tụ khoảng 500 đại diện đến từ gần 330 cơ quan truyền thông, viện nghiên cứu, cơ quan chính phủ, Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác. Các đại biểu đại diện cho 112 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chương trình hội nghị gồm lễ khai mạc, các cuộc đối thoại cấp cao, phiên họp toàn thể, diễn đàn chuyên đề, triển lãm công nghệ, triển lãm ảnh và nhiều hoạt động văn hóa.