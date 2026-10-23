Tổng Giám đốc tập đoàn Sơn Hải và vợ Hoa hậu có động thái gây chú ý, người hâm mộ rần rần chúc mừng

Tối 22/10, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đã thu hút sự chú ý của công chúng khi chia sẻ loạt ảnh bên chồng nhân dịp kỷ niệm tròn một năm kết hôn.

Đỗ Hà tình tứ bên chồng doanh nhân Nguyễn Viết Vương.

Trong những bức hình được đăng tải, cả hai cùng diện trang phục thanh lịch, ngồi trên du thuyền giữa khung cảnh thơ mộng của hồ Como tại Italy.

Loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc tình cảm khi cặp đôi cùng nâng ly, tạo dáng giữa khung cảnh ven hồ và trao cho nhau những cử chỉ thân mật.

Cả hai cùng diện trang phục thanh lịch, ngồi trên du thuyền giữa khung cảnh thơ mộng

Kèm theo loạt ảnh, người đẹp viết dòng trạng thái bằng tiếng Anh: “Our one-year anniversary. One beautiful year, a lifetime to go”, tạm dịch là: “Kỷ niệm một năm của chúng ta. Một năm thật đẹp đã qua, cả cuộc đời phía trước còn đang chờ đón”.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng và mong cặp đôi tiếp tục giữ gìn hạnh phúc. Một tài khoản bày tỏ sự bất ngờ khi thời gian trôi nhanh từ ngày theo dõi đám cưới trực tuyến đến nay đã tròn một năm và chúc hai vợ chồng mãi hạnh phúc, trong khi nhiều khán giả khác nhận xét cả hai rất đẹp đôi và chúc cuộc sống hôn nhân của người đẹp luôn viên mãn.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ dư luận.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê ở Thanh Hóa và đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020. Năm 2021, cô đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World tổ chức tại Puerto Rico và lọt vào top 13 chung cuộc. Đến cuối năm 2023, người đẹp tốt nghiệp ngành Luật kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trong khi đó, chồng cô là doanh nhân Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, quê tại Quảng Trị. Anh là con trai của ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải và hiện đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của tập đoàn này.

Trước khi tiến tới hôn nhân, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương đã có khoảng vài năm hẹn hò kín tiếng. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu thu hút sự chú ý từ năm 2024 khi những hình ảnh họ xuất hiện cùng nhau được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đỗ Thị Hà tại lễ ăn hỏi.

Ngày 16/10/2025, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa. Sáu ngày sau đó, Đỗ Thị Hà làm lễ cưới tại quê nhà chú rể ở Quảng Trị, trước khi tổ chức tiệc cưới cùng bạn bè, đồng nghiệp và đối tác tại Hà Nội vào ngày 9/11 cùng năm.

Sau khi kết hôn, nàng hậu ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí mà dành nhiều thời gian hơn để vun vén cho cuộc sống riêng. Cô thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, chăm sóc nhà cửa và đi du lịch.

Sau khi kết hôn, nàng hậu ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí

Trước đó vào hồi tháng 5/2026, vợ chồng cô đã có chuyến đi tới Nhật Bản để hưởng tuần trăng mật muộn do cả hai bận rộn công việc nên chưa thể sắp xếp thời gian nghỉ dưỡng ngay sau đám cưới.