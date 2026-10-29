Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải bị vợ Hoa hậu "bóc trần" sở thích lạ

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn story hé lộ một góc trong căn hộ của hai vợ chồng cùng dòng chia sẻ hài hước: "Khi bạn có chồng làm xây dựng và đây là đồ decor trong nhà bạn".

Chi tiết khiến nhiều người thích thú trong bức ảnh là hai mô hình lắp ráp xe cẩu được trưng bày ngay trong nhà. Thay vì những món đồ trang trí thường thấy, vật dụng gắn liền với lĩnh vực xây dựng lại trở thành điểm nhấn trong không gian sống của vợ chồng Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

Đỗ Hà khoe chi tiết đặc biệt trong căn hộ của mình.

Chỉ với một chia sẻ ngắn mang màu sắc vui vẻ và gần gũi, nàng hậu đã khéo léo tiết lộ sở thích đặc biệt của ông xã, giúp người xem hình dung rõ hơn về cuộc sống hôn nhân của cặp đôi khi đồ trang trí trong nhà cũng mang đậm dấu ấn nghề nghiệp của người chồng làm ngành xây dựng.

Đáng chú ý, Tập đoàn Sơn Hải nơi gia đình doanh nhân Viết Vương gắn bó vốn hoạt động mạnh trong lĩnh vực xây dựng với các dự án hạ tầng giao thông, do đó hai mô hình xe cẩu không chỉ là món đồ bài trí lạ mắt mà còn gợi liên tưởng trực tiếp đến công việc của nam doanh nhân.

Trước khi kết hôn, người đẹp gốc Thanh Hóa từng hé lộ không gian căn hộ tại Hà Nội với thiết kế hiện đại, rộng rãi, sử dụng tông màu đen - trắng chủ đạo.

Qua những đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, cô cho thấy niềm yêu thích dành cho việc chăm chút nhà cửa, cắm hoa và sắp xếp không gian sống.

Bởi vậy, sự xuất hiện của hai mô hình xe cẩu giữa căn hộ được bài trí sang trọng càng tạo nên một điểm nhấn khác biệt, cho thấy sở thích và dấu ấn công việc của chồng đã trở thành một phần tự nhiên trong không gian chung của hai người.

Sau khi tổ chức đám cưới và chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2025, Đỗ Thị Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng.

Nếu trước đây doanh nhân Viết Vương khá kín tiếng và ít xuất hiện trước công chúng thì thời gian gần đây, anh dần góp mặt nhiều hơn trong các hình ảnh, video do vợ đăng tải. Khán giả có thể bắt gặp hình ảnh cả hai cùng đi chợ, nấu ăn, chăm chút nhà cửa hoặc đồng hành trong những chuyến du lịch cũng như các sự kiện, hoạt động công việc của Tập đoàn Sơn Hải.

Những chi tiết nhỏ này giúp người theo dõi có thêm góc nhìn gần gũi về cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi thay vì chỉ thấy những lần xuất hiện chỉn chu tại các sự kiện.

Tròn một năm sau ngày cưới, nàng hậu cũng vừa chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm của hai vợ chồng trên du thuyền tại Italy kèm dòng trạng thái bằng tiếng Anh với ý nghĩa kỷ niệm một năm tuyệt đẹp bên nhau và còn cả cuộc đời phía trước để đồng hành.

Từ những khung hình kỷ niệm lãng mạn đến các câu chuyện nhỏ trong căn hộ, Đỗ Thị Hà ngày càng thoải mái hơn khi chia sẻ cuộc sống riêng, trong khi doanh nhân Viết Vương dù ít đăng tải chuyện cá nhân nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện, thể hiện sự yêu chiều, ủng hộ và hỗ trợ vợ từ công việc đến cuộc sống.