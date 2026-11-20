Ông Nguyễn Duy Linh, hiện là Tổng Giám đốc Chứng khoán SHS, vừa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM.

Mới đây, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Hà Nội nhằm kiện toàn Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026–2030.

Việc ông Vinh rút khỏi Hội đồng quản trị của BVIM nhằm tuân thủ các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng về việc kiêm nhiệm chức danh quản lý, điều hành tại doanh nghiệp khác.

Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị không độc lập của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người quản lý, điều hành doanh nghiệp khác. Việc điều chỉnh chức danh được thực hiện trên tinh thần chủ động rà soát, tuân thủ quy định pháp luật và tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị.

Cùng đợt này, BVIM cũng công bố bầu ông Nguyễn Duy Linh, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị, đảm nhiệm thêm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung ông Trần Văn Mẫn tham gia Hội đồng quản trị.

Theo giới thiệu, ông Nguyễn Duy Linh sinh năm 1982, có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty chứng khoán lớn ở Việt Nam.

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Solvay Brussels School, đồng thời sở hữu bằng Cử nhân Tài chính và nhiều chứng chỉ chuyên môn về phân tích tài chính, quản trị doanh nghiệp và phát triển đội ngũ lãnh đạo.

Trước khi gia nhập SHS, ông Linh từng giữ các vị trí điều hành tại Chứng khoán VPBank (VPBankS), Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam và Chứng khoán SSI. Kinh nghiệm của ông trải rộng từ kinh doanh chứng khoán, quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư đến quản trị vận hành và chuyển đổi số.

Đầu năm 2026, ông Nguyễn Duy Linh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc SHS trong quá trình công ty kiện toàn bộ máy điều hành và triển khai chiến lược phát triển mới.

Tại SHS, ông tham gia thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh theo định hướng Full-Service Wealth Management, hướng tới cung cấp các dịch vụ tài chính và quản lý tài sản toàn diện.

Chiến lược này tập trung vào bốn trụ cột gồm môi giới khách hàng cá nhân và tổ chức; phân phối và tư vấn sản phẩm quản lý tài sản; ngân hàng đầu tư; đầu tư và kinh doanh nguồn vốn.

Việc ông Linh đảm nhiệm thêm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị BVIM được kỳ vọng góp phần tăng cường năng lực quản trị, phát triển sản phẩm đầu tư và mở rộng hoạt động quản lý tài sản, đồng thời thúc đẩy sự kết nối giữa các hoạt động ngân hàng, chứng khoán và quản lý quỹ.

Đợt kiện toàn nhân sự diễn ra trong bối cảnh thị trường quản lý tài sản tại Việt Nam tiếp tục phát triển, với nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư và sử dụng dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp ngày càng được quan tâm.