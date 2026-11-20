Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Sự kiện nhằm kiện toàn nhân sự cấp cao cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Theo đó, ông Nguyễn Duy Linh chính thức đảm nhiệm thêm vị trí Chủ tịch HĐQT BVIM. Ông hiện là Thành viên HĐQT BVIM kiêm Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Ông thay thế vị trí của ông Đỗ Quang Vinh vừa thôi giữ chức.

Việc ông Vinh rút khỏi HĐQT của BVIM xuất phát từ việc tuân thủ nghiêm ngặt Luật Các tổ chức tín dụng. Cụ thể, luật này quy định thành viên HĐQT không độc lập của tổ chức tín dụng không được kiêm nhiệm chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp khác.

Bên cạnh việc bầu tân Chủ tịch HĐQT, Đại hội cũng thông qua việc bổ sung ông Trần Văn Mẫn vào Hội đồng quản trị BVIM.

Sinh năm 1982, tân Chủ tịch HĐQT BVIM sở hữu bằng Cử nhân Tài chính, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Solvay Brussels School cùng nhiều chứng chỉ chuyên sâu về phân tích tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Duy Linh sẽ đảm nhiệm thêm vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Quản lý Quỹ BVIM (Ảnh: SHS).

Trước khi tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc tại SHS vào đầu năm 2026, ông Linh đã có gần 2 thập kỷ đảm nhiệm các vị trí điều hành cấp cao tại nhiều định chế tài chính lớn như SSI, Mirae Asset Việt Nam và VPBankS. Bề dày kinh nghiệm của ông trải rộng từ nghiệp vụ chứng khoán, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản cho đến chuyển đổi số và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Tại SHS, ông Linh là nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình tái cấu trúc theo mô hình quản lý tài sản toàn diện Full-Service Wealth Management. Mô hình này hướng tới dịch vụ quản lý tài sản toàn diện, gồm 4 trụ cột chính: môi giới, phân phối sản phẩm Wealth, ngân hàng đầu tư (IB) và kinh doanh nguồn vốn.

Việc ông Linh đảm nhiệm thêm vị trí Chủ tịch HĐQT BVIM được kỳ vọng góp phần tăng cường năng lực quản trị, phát triển sản phẩm đầu tư và mở rộng hoạt động quản lý tài sản, đồng thời thúc đẩy sự kết nối giữa các hoạt động ngân hàng, chứng khoán và quản lý quỹ.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần của BVIM trong Quý III/2026 đạt hơn 1,9 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với mức 1,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 5,62 tỷ đồng, tăng trưởng gần 38,5% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế Quý III/2026 chỉ đạt 657,3 triệu đồng, giảm 39,6% so với mức 1,09 tỷ đồng của Quý III/2025. Nguyên nhân chính kéo lùi lợi nhuận là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 783 triệu đồng lên 1,54 tỷ đồng trong quý này. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2,43 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với con số 4,76 tỷ đồng đạt được trong 9 tháng đầu năm 2025.