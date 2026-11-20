Chủ tịch HĐQT CTCP Quản lý Quỹ BVIM Nguyễn Duy Linh. Ảnh: SHS

CTCP Quản lý Quỹ BVIM ngày 19/11 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2026 - 2030. Ông Nguyễn Duy Linh, hiện là Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) và thành viên HĐQT BVIM, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT BVIM.

Đồng thời, đại hội cũng bầu bổ sung ông Trần Văn Mẫn vào HĐQT công ty.

Trong đợt kiện toàn này, ông Đỗ Quang Vinh thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT BVIM nhằm tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng về kiêm nhiệm chức danh quản lý, điều hành tại doanh nghiệp khác, trên tinh thần chủ động rà soát và hoàn thiện công tác quản trị của công ty.

Ông Nguyễn Duy Linh sinh năm 1982, có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty chứng khoán lớn ở Việt Nam.

Ông tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Solvay Brussels School, đồng thời sở hữu bằng Cử nhân Tài chính và nhiều chứng chỉ chuyên môn về phân tích tài chính, quản trị doanh nghiệp và phát triển đội ngũ lãnh đạo.

Trước khi gia nhập SHS, ông Linh từng giữ các vị trí điều hành tại Chứng khoán VPBank (VPBankS), Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam và Chứng khoán SSI.

Đầu năm 2026, ông Nguyễn Duy Linh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc SHS trong quá trình công ty kiện toàn bộ máy điều hành và triển khai chiến lược phát triển mới.

Tại SHS, ông tham gia thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh theo định hướng quản lý tài sản toàn diện (Full-Service Wealth Management), nhằm cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính, đầu tư và quản lý tài sản cho khách hàng. Chiến lược này tập trung vào bốn trụ cột gồm môi giới khách hàng cá nhân và tổ chức; phân phối và tư vấn sản phẩm quản lý tài sản; ngân hàng đầu tư; đầu tư và kinh doanh nguồn vốn.

Đợt kiện toàn nhân sự diễn ra trong bối cảnh thị trường quản lý tài sản tại Việt Nam tiếp tục phát triển, với nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư và sử dụng dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp ngày càng được quan tâm.