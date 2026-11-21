CTCP Quản lý Quỹ BVIM vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao sau phiên họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 19/11.

Theo đó, ông Đỗ Quang Vinh đã thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT BVIM. Thay thế ông Vinh là ông Nguyễn Duy Linh, hiện giữ chức Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHS) và là Thành viên HĐQT BVIM.

Cùng đợt kiện toàn nhân sự, BVIM cũng bầu bổ sung ông Trần Văn Mẫn tham gia HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, việc ông Đỗ Quang Vinh rút khỏi HĐQT BVIM nhằm tuân thủ các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng về việc kiêm nhiệm chức danh quản lý, điều hành tại doanh nghiệp khác.

CEO SHS Nguyễn Duy Linh sẽ đảm nhiệm thêm vai trò Chủ tịch HĐQT quỹ BVIM. Ảnh: SHS.

Cụ thể, thành viên HĐQT không độc lập của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người quản lý, điều hành doanh nghiệp khác. BVIM cho biết việc điều chỉnh nhân sự được thực hiện trên cơ sở chủ động rà soát và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Duy Linh sinh năm 1982, có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán. Ông sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Solvay Brussels School và bằng Cử nhân Tài chính.

Trước khi gia nhập SHS, ông Linh từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty chứng khoán lớn, gồm CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS), Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam và Chứng khoán SSI. Kinh nghiệm làm việc tại nhiều định chế tài chính giúp ông có quá trình hoạt động tương đối dài trong các lĩnh vực môi giới, đầu tư và quản lý tài sản.

Ngày 14/01/2026, ông Linh chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc SHS. Sau đó, tại ĐHCĐ thường niên diễn ra ngày 17/04/2026, ông được bầu bổ sung vào HĐQT công ty chứng khoán này.

Dưới sự điều hành của CEO Nguyễn Duy Linh, SHS đang thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh doanh theo định hướng Full-Service Wealth Management, tập trung cung cấp các dịch vụ tài chính và quản lý tài sản toàn diện cho khách hàng.

Chiến lược này được triển khai dựa trên 4 trụ cột kinh doanh chính, gồm môi giới khách hàng cá nhân và tổ chức; phân phối, tư vấn các sản phẩm quản lý tài sản; ngân hàng đầu tư (IB); cùng hoạt động đầu tư và kinh doanh nguồn vốn.

Việc CEO SHS đảm nhiệm thêm vị trí Chủ tịch HĐQT BVIM diễn ra trong bối cảnh các công ty chứng khoán và doanh nghiệp quản lý quỹ ngày càng chú trọng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính. Sự tham gia của các lãnh đạo SHS vào bộ máy quản trị BVIM cũng là diễn biến đáng chú ý trong quá trình kiện toàn nhân sự và định hướng hoạt động của doanh nghiệp quản lý quỹ này.