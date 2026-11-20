CEO SHS Nguyễn Duy Linh sẽ đảm nhiệm thêm vai trò Chủ tịch HĐQT quỹ BVIM. Ảnh: SHS.

CTCP Quản lý Quỹ BVIM vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao sau phiên họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 19/11.

Theo đó, ông Đỗ Quang Vinh đã thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT BVIM. Thay thế ông Vinh là ông Nguyễn Duy Linh, hiện giữ chức Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHS) và là Thành viên HĐQT BVIM.

Cùng đợt kiện toàn nhân sự, BVIM cũng bầu bổ sung ông Trần Văn Mẫn tham gia HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, việc ông Đỗ Quang Vinh rút khỏi HĐQT BVIM nhằm tuân thủ các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng về việc kiêm nhiệm chức danh quản lý, điều hành tại doanh nghiệp khác.

Cụ thể, thành viên HĐQT không độc lập của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người quản lý, điều hành doanh nghiệp khác. BVIM cho biết việc điều chỉnh nhân sự được thực hiện trên cơ sở chủ động rà soát và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Duy Linh sinh năm 1982, có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán.

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Solvay Brussels School, đồng thời có bằng Cử nhân Tài chính và các chứng chỉ chuyên môn về phân tích tài chính, quản trị doanh nghiệp.

Trước khi gia nhập SHS, ông Linh từng đảm nhiệm các vị trí điều hành tại CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS), CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam và CTCP Chứng khoán SSI.

Đầu năm 2026, ông Nguyễn Duy Linh được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc SHS trong quá trình kiện toàn bộ máy điều hành của công ty chứng khoán này.

Tại SHS, ông Linh tham gia thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh theo định hướng cung cấp dịch vụ tài chính và quản lý tài sản toàn diện.

Chiến lược này được triển khai trên 4 trụ cột gồm môi giới khách hàng cá nhân và tổ chức; phân phối và tư vấn sản phẩm quản lý tài sản; ngân hàng đầu tư; đầu tư và kinh doanh nguồn vốn.

Với việc đảm nhiệm thêm chức Chủ tịch HĐQT BVIM, ông Nguyễn Duy Linh sẽ đồng thời giữ vị trí lãnh đạo tại công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ.

Theo BVIM, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực quản lý đầu tư, phát triển dịch vụ quản lý tài sản và hoàn thiện mô hình hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới.