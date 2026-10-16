Tổng Giám đốc SHB: Cổ phiếu phát hành thêm vẫn được nhận cổ tức, có thể giao dịch vào khoảng giữa tháng 11

Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà chia sẻ với các nhà đầu tư tại hội nghị ngày 14/10. (Ảnh: SHB)

Chiều nay (14/10), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - Mã: SHB) tổ chức hội nghị nhà đầu tư nhằm chia sẻ các thông tin về hoạt động ngân hàng trong thời gian vừa qua trong đó có chi tiết về kế hoạch chia cổ tức năm 2026 và tình hình thực hiện của phương án phát hành thêm cổ phiếu.

Chia sẻ tại hội nghị, Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà cho biết theo như kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông SHB đã thông qua phương án chia cổ tức 16% từ lợi nhuận của năm 2025 với tỷ lệ tiền mặt là 6% và cổ phiếu là 10%.

Đồng thời, vào tháng 4 năm nay SHB thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu hơn 459 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10% với mức giá xác định ở mức 12.500 đồng/cp. Cho đến thời điểm hiện tại, số cổ phiếu này vẫn chưa giao dịch được.

Liên quan đến các thông tin trên thị trường trong thời gian qua, Tổng Giám đốc SHB cũng khẳng định việc phát hành cổ phiếu nói trên của ngân hàng đã đăng ký và tuân thủ đầy đủ các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước.

"Ngân hàng đã nhận được phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu riêng lẻ và ESOP và đến hiện nay thì hồ sơ của chúng tôi đã gửi lên Ngân hàng Nhà nước và NHNN đang thực hiện xem xét và phê duyệt theo đúng thủ tục.

Và theo dự kiến thì trong tháng 10 này, nếu sớm hơn nữa có thể tuần sau, chúng tôi sẽ nhận được quyết định từ phía NHNN", bà Ngô Thu Hà chia sẻ.

Về tiến độ, bà cho biết ngay khi nhận được phê duyệt của NHNN thì phía ngân hàng sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo về chia cổ tức. "Sau khi có giấy phép của NHNN, dự kiến trong tối đa 10 ngày chúng tôi sẽ niêm yết cổ phiếu bổ sung trên HOSE, sau đó 5 ngày thì các cổ phiếu có thể thực hiện giao dịch chính thức. Theo dự kiến của chúng tôi, thì trong tháng 11, khoảng giữa tháng 11 là quý vị có thể giao dịch được".

Về việc trả cổ tức bằng tiền mặt, Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà cho biết ngay khi nhận được phê duyệt chính thức của NHNN, ngân hàng sẽ thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông để triển khai. Dự kiến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 6% cũng sẽ được thực hiện trong tháng 11.

Đồng thời, bà cũng cho biết các cổ phiếu phát hành thêm trong năm 2026 sẽ vẫn được hưởng quyền cổ tức như bình thường. "Dự kiến trong năm 2026 thì các quý cổ đông sẽ nhận được phần cổ tức của năm 2025", bà nói.

Ngân hàng sẽ làm gì để cải thiện biến động giá cổ phiếu?

Tại hội nghị, các nhà đầu tư cũng đặt câu hỏi với ban lãnh đạo ngân hàng về kế hoạch để nâng cao, cải thiện biến động giá cổ phiếu SHB trong thời gian qua.

Chia sẻ về vấn đề này, Tổng Giám đốc SHB cho biết hiện nay giá trị sổ sách của SHB ở mức trên 16.000 đồng/cp đến 17.000 đồng/cp và khi ngân hàng thực hiện tăng vốn riêng lẻ thì các nhà đầu tư lớn, chủ yếu là các quỹ của nước ngoài, đã thực hiện đầu tư với mức giá là 16.800 đồng/cp.

Bà cho rằng giá trị cổ phiếu SHB cũng như giá trị của ngân hàng nằm ở tiềm năng phát triển, tăng trưởng về kinh doanh, khả năng quản trị rủi ro và xu hướng hướng đến các chuẩn mực quốc tế. Còn với biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán hiện nay là biến động do ảnh hưởng chung của thị trường.

Bên cạnh đó, bà cho biết SHB sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị để chia sẻ với các nhà đầu tư, các cổ đông cũng như là các đối tác để cùng nắm bắt được hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Giá cổ phiếu SHB đã có thời điểm rơi xuống dưới mệnh giá sau khi quay đầu tăng trở lại. (Nguồn: Tradingview).