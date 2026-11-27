Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong năm 2026, mở ra cơ hội thu hút thêm dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Dù vậy, để duy trì đà phát triển và nâng cao khả năng huy động vốn cho nền kinh tế, thị trường cần một nền tảng nhà đầu tư tổ chức đủ mạnh, có khả năng cung cấp nguồn vốn dài hạn và đầu tư chuyên nghiệp.

Bên cạnh việc phát triển các quỹ hưu trí, hoàn thiện chính sách thuế và mở rộng kênh phân phối sản phẩm quỹ, thị trường trái phiếu cũng cần được cải thiện về thanh khoản, công cụ định giá và chất lượng tổ chức phát hành.

Trao đổi với TheLEADER bên lề Diễn đàn Đầu tư tạo tác động, bà Trịnh Quỳnh Giao, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM), cho rằng phát triển nhà đầu tư tổ chức là điều kiện quan trọng để thị trường vốn phát triển bền vững.

Bà cũng đề xuất các giải pháp khơi thông thị trường trái phiếu, mở rộng cơ hội huy động vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời nhận diện những lĩnh vực có triển vọng thu hút dòng vốn trong thời gian tới.

Giải pháp phát triển nhà đầu tư tổ chức

Việt Nam đã được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong năm 2026. Theo bà, cần những giải pháp nào để phát triển nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư và tạo nền tảng cho thị trường vốn bước sang giai đoạn mới?

Bà Giao cho rằng để thị trường phát triển bền vững, Việt Nam cần xây dựng một lớp nhà đầu tư tổ chức trong nước đủ mạnh. Ảnh: PVI

Bà Trịnh Quỳnh Giao: Để thị trường phát triển bền vững, Việt Nam cần xây dựng một lớp nhà đầu tư tổ chức trong nước đủ mạnh. Theo tôi, có ba giải pháp chính để phát triển nhóm nhà đầu tư này.

Trước hết, cần tạo nguồn vốn dài hạn cho các quỹ đầu tư, trong đó quan trọng nhất là nguồn vốn từ các quỹ hưu trí. Việt Nam cần phát triển các quỹ hưu trí dài hạn, có chính sách thuế khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia, đồng thời xây dựng cơ chế để nguồn vốn bảo hiểm xã hội được ủy thác chuyên nghiệp cho các công ty quản lý quỹ.

Thêm nữa, cần có chính sách thuế phù hợp đối với nhà đầu tư cá nhân để khuyến khích họ đầu tư dài hạn vào các quỹ. Đồng thời, cần đẩy mạnh giáo dục tài chính, giúp nhà đầu tư hiểu rằng đầu tư vào quỹ là hình thức tích sản dài hạn, thay vì hoạt động lướt sóng.

Cuối cùng, cần mở rộng kênh phân phối sản phẩm quỹ. Hiện nay, các kênh phân phối còn khá hạn chế, cần mở rộng thông qua nền tảng số và hệ thống ngân hàng.

Nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp này, các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư sẽ có điều kiện phát triển, đóng góp nhiều hơn vào việc cung cấp nguồn vốn cho nền kinh tế.

Khơi thông thị trường trái phiếu

Nền kinh tế hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn vốn ngân hàng, trong khi nhu cầu vốn dài hạn ngày càng tăng. Theo bà, cần những giải pháp nào để phát triển thị trường trái phiếu, tăng thanh khoản và khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp?

Bà Trịnh Quỳnh Giao: Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang dựa khá nhiều vào nguồn lực của hệ thống ngân hàng, với quy mô khoảng 145% GDP. Trong khi đó, nguồn vốn ngân hàng chủ yếu được huy động ở kỳ hạn ngắn và trung hạn, nên việc sử dụng để tài trợ các dự án dài hạn sẽ tiềm ẩn rủi ro.

Vì vậy, Chính phủ đã có chủ trương, chính sách phát triển thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu, hiện mới đóng góp khoảng 10% GDP. Theo tôi, để phát triển thị trường trái phiếu cần tập trung vào ba giải pháp.

Đầu tiên, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao dịch thứ cấp, bởi dù trái phiếu đã được đăng ký giao dịch trên VSD nhằm phục vụ hoạt động mua bán, thanh khoản thị trường vẫn còn hạn chế. Việc phát triển các nhà tạo lập thị trường sẽ góp phần tăng khả năng giao dịch, cải thiện thanh khoản và giúp thị trường vận hành sôi động hơn.

Cùng với đó, thị trường cần xây dựng các công cụ hỗ trợ định giá như đường cong lãi suất và phát triển các tổ chức định mức tín nhiệm. Đây là những yếu tố giúp thông tin về trái phiếu minh bạch hơn, tạo cơ sở để nhà đầu tư đánh giá mức độ rủi ro, xác định giá trị khoản đầu tư và đưa ra quyết định phù hợp.

Ở phía doanh nghiệp phát hành, chất lượng nguồn cung cũng cần được cải thiện thông qua nâng cao hiệu quả kinh doanh, củng cố năng lực quản trị và tăng cường minh bạch thông tin.

Khi doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, hoạt động quản trị đáng tin cậy và khả năng công bố thông tin đầy đủ, thị trường sẽ có thêm cơ sở để đánh giá chất lượng trái phiếu, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh Việt Nam triển khai nhiều định hướng phát triển, đặc biệt là Nghị quyết 57 về chuyển đổi số, bà đánh giá những lĩnh vực doanh nghiệp nào có cơ hội thu hút vốn, huy động vốn trên thị trường trong thời gian tới?

Bà Trịnh Quỳnh Giao: Ngay trong năm 2026, chúng tôi đã nhìn thấy sự dịch chuyển khá rõ của dòng vốn. PVI AM cũng đầu tư nhiều vào trái phiếu liên quan đến hạ tầng trong năm nay.

Với định hướng phát triển cơ sở hạ tầng của Chính phủ, tôi cho rằng các doanh nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng sẽ là nhóm có khả năng nhận được dòng vốn đầu tư sớm.

Tiếp theo là các doanh nghiệp liên quan đến công nghệ và năng lượng. Đây là những lĩnh vực cần nguồn vốn đầu tư lớn, dài hạn, nhưng cũng có khả năng tạo ra chuyển đổi mạnh mẽ về năng suất và hiệu quả của nền kinh tế.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng sẽ là nhóm có khả năng nhận được dòng vốn đầu tư sớm. Ảnh: Hoàng Anh

Mở rộng cửa vốn cho doanh nghiệp nhỏ

Theo định hướng phát triển thị trường vốn của Chính phủ, quy mô thị trường cần tăng đáng kể trong những năm tới. Bà đánh giá thế nào về dư địa phát triển của các quỹ đầu tư và vai trò của các công ty quản lý quỹ?

Bà Trịnh Quỳnh Giao: Hiện nay, thị trường trái phiếu và các quỹ đầu tư mới chiếm khoảng 10% GDP. Theo định hướng mới của Chính phủ về phát triển thị trường vốn, đến năm 2030, tỷ lệ này cần đạt 25% GDP.

Các thành phần tham gia thị trường cần tích cực đóng góp vào mục tiêu đó. Đối với các công ty quản lý quỹ, bên cạnh việc tìm kiếm cơ hội đầu tư và đóng vai trò dẫn vốn từ nhà đầu tư cá nhân, tổ chức đến các doanh nghiệp, dự án hiệu quả, chúng tôi còn cần thực hiện vai trò tạo lập thị trường.

Đồng thời, các công ty quản lý quỹ cần góp phần thiết lập kỷ luật thị trường thông qua yêu cầu về quản trị, minh bạch thông tin và quản trị rủi ro chặt chẽ.

Từ góc độ nhà đầu tư, bà kỳ vọng những thay đổi nào về thể chế để doanh nghiệp có tiềm năng, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ, có thể tháo gỡ khó khăn trong huy động vốn qua phát hành trái phiếu?

Bà Trịnh Quỳnh Giao: Hiện nay, thị trường trái phiếu phần lớn dành cho các doanh nghiệp tương đối lớn, đã tham gia thị trường chứng khoán và có những chuẩn mực rõ ràng về quản trị, minh bạch thông tin.

Trong khi đó, các doanh nghiệp công nghệ thường là doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc đang ở giai đoạn đầu phát triển, nên khả năng tiếp cận nguồn vốn trái phiếu còn hạn chế.

Theo tôi, cần có cơ chế bảo lãnh, chẳng hạn từ các tổ chức bảo lãnh của Chính phủ hoặc những tổ chức như CGIF (Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và đầu tư) và các tổ chức hợp tác phát triển, sẵn sàng đồng hành, bảo lãnh cho các gói trái phiếu của doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn.

Đây sẽ là cầu nối giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn trên thị trường vốn thuận lợi hơn.