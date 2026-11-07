Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường: Xây dựng văn hóa tuân thủ, đề cao kỷ cương, tinh thần trách nhiệm

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường gửi lời cảm ơn toàn thể cán bộ, người lao động đã giữ gìn kỷ cương, làm việc có trách nhiệm trên các công trường, nhà máy, giàn khoan và tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường nhấn mạnh, tinh thần thượng tôn pháp luật là yêu cầu xuyên suốt trong quản trị doanh nghiệp và có vai trò quyết định đối với sự phát triển bền vững, hiệu quả của PETROVIETNAM. Việc tuân thủ pháp luật phải được thể hiện trong từng hoạt động sản xuất, kinh doanh và từng quyết định đầu tư, qua đó bảo đảm vốn, tài sản và các nguồn lực của Tập đoàn được quản lý, sử dụng hiệu quả, minh bạch.

Toàn văn thư Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động PETROVIETNAM nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Để thực hiện yêu cầu này, Tổng Giám đốc đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động thường xuyên nghiên cứu, nắm vững các quy định liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao và tuân thủ pháp luật trong từng khâu tác nghiệp. Các nội dung tham mưu, đề xuất trình lãnh đạo cần có đầy đủ căn cứ pháp lý, xác định rõ trách nhiệm và thẩm quyền để được xem xét thận trọng.

Đối với người đứng đầu các đơn vị, bộ phận, Tổng Giám đốc yêu cầu nêu gương trong tuân thủ pháp luật, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và siết chặt kỷ luật trong phạm vi phụ trách. Việc kiểm tra phải gắn với kịp thời chấn chỉnh thiếu sót và chủ động phòng ngừa rủi ro.

Nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động cùng xây dựng và duy trì văn hóa tuân thủ. Mỗi hành động đúng, mỗi quyết định có căn cứ đều góp phần củng cố uy tín, nâng cao năng lực và tạo động lực phát triển cho PETROVIETNAM. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng rằng với sự đồng lòng của tập thể, Tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn mới.