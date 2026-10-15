Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường kỳ vọng PVChem nâng tầm trong chuỗi giá trị Tập đoàn

Tham gia đoàn công tác có ông Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn; ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ). Về phía PVChem có Chủ tịch HĐQT PVChem Trương Đại Nghĩa, các Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thành viên Tổng công ty.

Tại lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại PVChem, Trưởng Ban Quản trị nguồn nhân lực PETROVIETNAM Bùi Quốc Sơn đã công bố quyết định của Đảng ủy Tập đoàn chỉ định ông Vũ An giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy PVChem và quyết định của PETROVIETNAM về việc giao, ủy quyền cho ông Vũ An đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại PVChem. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự PVChem, công bố quyết định của HĐQT Tổng công ty bổ nhiệm ông Vũ An giữ chức vụ Tổng Giám đốc PVChem.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường trao các quyết định của Tập đoàn; Chủ tịch HĐQT PVChem Trương Đại Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc cho ông Vũ An.

Lãnh đạo PETROVIETNAM và PVChem trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng tân Tổng Giám đốc PVChem Vũ An

Ngay sau lễ công bố và trao quyết định, Tổng Giám đốc PVChem Vũ An đã thay mặt PVChem báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh của PVChem trong năm 2026 và định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Theo báo cáo tính đến hết tháng 9/2026, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của cả năm 2026. Các chỉ số tăng trưởng, lợi nhuận đều đạt, vượt kế hoạch đề ra. Đây là cơ sở để PVChem tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, đồng thời chuẩn bị nguồn lực cho các mục tiêu tăng trưởng giai đoạn tiếp theo.

Tổng Giám đốc PVChem Vũ An báo cáo đoàn công tác Tập đoàn về tình hình sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030

Chủ tịch HĐQT PVChem Trương Đại Nghĩa cũng nêu một số vướng mắc trong chiến lược phát triển, công tác đầu tư của Tổng công ty, kiến nghị tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Tập đoàn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của PVChem.

Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Xuân Huyên phát biểu tại buổi làm việc cùng PVChem

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVChem trong thời gian qua; đồng thời, yêu cầu PVChem tập trung xây dựng nền tảng cho sự phát triển lâu dài, gắn định hướng chiến lược với khả năng huy động nguồn lực và phát huy thế mạnh của từng lĩnh vực hoạt động.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM yêu cầu PVChem cần phải chủ động tận dụng lợi thế liên kết chuỗi giữa các đơn vị trong ngành để tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển. Việc tăng cường kết nối trong hệ sinh thái PETROVIETNAM sẽ giúp PVChem phát huy năng lực về hóa chất và dịch vụ kỹ thuật, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của Tập đoàn.

Lãnh đạo PETROVIETNAM, PVChem chúc mừng tân Tổng Giám đốc PVChem

Giao nhiệm vụ cho tân Tổng Giám đốc PVChem Vũ An, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường chỉ rõ, những cơ hội và dự án đầu tư mới phía trước mang lại cả áp lực lẫn kỳ vọng lớn cho tân Tổng Giám đốc cùng toàn thể Tổng công ty, đòi hỏi PVChem phải bứt phá mạnh mẽ để nâng cao vai trò trong chuỗi giá trị chung của Tập đoàn. Trên cương vị mới, tân Tổng Giám đốc Vũ An cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVChem cần phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn sự phát triển của PVChem với chiến lược chung của Tập đoàn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa PETROVIETNAM vào bảng xếp hạng Fortune Global 500.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Giám đốc PVChem Vũ An gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tập đoàn và cam kết đồng lòng cùng tập thể PVChem chinh phục các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030. Ông khẳng định sẽ tập trung chuyển dịch mô hình tăng trưởng, đưa mảng sản xuất trở thành mũi nhọn cốt lõi. Giải pháp này nhằm nâng cao tỷ trọng doanh thu và tối ưu hóa lợi nhuận từ sản xuất, tạo đòn bẩy vững chắc cho sự phát triển dài hạn của đơn vị.

Với việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, PVChem sẽ tiếp tục tập trung củng cố nguồn lực, phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật, hướng tới thực hiện các mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 và đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của PETROVIETNAM.