Tổng Giám đốc NVL Dương Văn Bắc vừa bán hơn 10 triệu cổ phiếu

Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.

Ông Dương Văn Bắc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).

Theo đó, ông Dương Văn Bắc - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NVL đã bán 10.634.988 cổ phiếu như đã đăng ký - trong hai phiên 02-03/11 theo phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, ông Bắc giảm sở hữu từ 15.797.720 cổ phiếu, chiếm 0,657% về còn 5.162.732 cổ phiếu, chiếm 0,215% vốn Novaland.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong 2 ngày 2-3/11, thị trường ghi nhận 16.075.751 cổ phiếu NVL giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị 162 tỷ đồng - tương ứng 10.073 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này ông Bắc thu về hơn 107 tỷ đồng.

Trong khi trên sàn, thị giá NVL giảm nhẹ từ 10.400 đồng/cổ phiếu ngày 02/11 xuống 10.300 đồng/cổ phiếu phiên kế tiếp, trước khi phục hồi lên 10.900 đồng/cổ phiếu vào ngày 10/11.

Theo báo cáo quản trị năm 2025, ông Bắc (1985) được bổ nhiệm vào ngày 1/11/2024 đã nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu lên 14.695.554 cổ phiếu, chiếm 0,718% do mua 7.347.777 cổ phiếu ESOP và nhận 7.347.777 cổ phiếu thưởng ESOP trong tháng 9 và tháng 10/2025 và tiếp tục tăng sở hữu lên 15.797.720 cổ phiếu, chiếm 0,6577% vốn tại NVL do nhận 1.102.166 cổ phiếu thưởng trong tháng 6/2026.

Ngày 18/11 tới, số lượng cổ phiếu tăng thêm 1.737.080 cổ phiếu do chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và nâng số lượng chứng khoán niêm yết lên 2.403.805.052 cổ phiếu.

Mới đây, Chứng khoán Vietcap (VCSC) đã tham dự buổi gặp gỡ nhà đầu tư của NVL vào ngày 7/11, bao gồm phần trình bày của ban lãnh đạo, phần hỏi đáp và chuyến tham quan thực tế dự án Aqua City (Đồng Nai) với nội dung buổi gặp gỡ xoay quanh kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026, kế hoạch bàn giao trong quý 4/2026 và trung hạn, cập nhật tiến độ các dự án và tình hình nợ vay.

Theo VCSC thì nhìn chung, ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng việc tái khởi động hoạt động mở bán tại Aqua City từ ngày 31/10/2026 đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược từ giải quyết các vướng mắc pháp lý sang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, trong đó dự án này dự kiến sẽ là nguồn đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận bàn giao trong giai đoạn 2027–2028; trong khi đó, NVL tiếp tục xử lý các nghĩa vụ nợ thông qua đàm phán với trái chủ và các bên cho vay nhằm tìm kiếm giải pháp tái cấu trúc. Những thông điệp này nhìn chung phù hợp với các cập nhật trước đây của ban lãnh đạo và kỳ vọng của VCSC.

Đối với việc bàn giao 9 tháng năm 2026: Các dự án tại TP.HCM là nguồn đóng góp chính vào doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền thu về từ hoạt động bàn giao trong 9 tháng năm 2026, tiếp theo là Aqua City.

Về kế hoạch ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trung hạn: Dựa trên kế hoạch của ban lãnh đạo đối với các dự án đang triển khai, các dự án tại TP.HCM (như The Grand Manhattan và Victoria Village) và Aqua City dự kiến sẽ tiếp tục là nguồn đóng góp doanh thu chính trong giai đoạn quý 4/2026–2027, trong khi Aqua City dự kiến sẽ duy trì mức đóng góp đến giai đoạn 2028–2029, còn NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram dự kiến sẽ đóng góp đáng kể hơn từ giai đoạn 2029-2030.

Về tình hình nợ vay: Tại thời điểm cuối quý 3/2026, tổng nợ vay của NVL đạt 61,9 nghìn tỷ đồng, giảm 1,3% so với đầu năm, bao gồm 32,9 nghìn tỷ đồng nợ trong nước (+10% so với đầu năm), 19,8 nghìn tỷ đồng nợ nước ngoài (-12% so với đầu năm) và 9,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ và công chúng (-11% so với đầu năm). Tính đến cuối quý 3/2026, NVL có 23,4 nghìn tỷ đồng hạn mức xây dựng còn lại có thể giải ngân tại các dự án, trong đó Aqua City chiếm 61%, tiếp theo là NovaWorld Phan Thiet với 26%.

Bên cạnh đó, NVL còn cập nhật pháp lý một số dự án:

Aqua City: NVL đã được cấp một phần giấy phép bán hàng tại các phân khu và đã tái khởi động hoạt động bán hàng từ ngày 31/10/2026.

The Grand Manhattan: Dự kiến bắt đầu bàn giao từ quý 1/2027.

NovaWorld Phan Thiet: Dự kiến nhận thông báo đóng Tờ khai tiền sử dụng đất đến cuối năm 2026.

NovaWorld Ho Tram: Dự kiến nhận thông báo đóng Tờ khai tiền sử dụng đất cho phân khu Bình Châu Onsen và Long Island đến cuối năm 2026.