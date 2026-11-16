Tổng Giám đốc núp bóng dự án bất động sản lừa tiền chơi sàn Forex

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về việc tập trung tấn công trấn áp tội phạm, làm sạch địa bàn, giữ gìn ANTT và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiếp nhận đơn tố giác của quần chúng nhân dân đối với Thái Thị Thu Đào – đại diện Công ty CP Tập đoàn Langbiang và Công ty CP Redeyes có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua góp vốn đầu tư mua bán bất động sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ, xác định: Thái Thị Thu Đào đầu tư (mua, bán) vàng trực tuyến trên sàn giao dịch quốc tế XTB thông qua app XTB Online Investing (là sàn giao dịch trực tuyến về ngoại hối (Forex)) bị thua lỗ.

Thái Thị Thu Đào bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để huy động vốn tiếp tục đầu tư vàng trực tuyến trên sàn giao dịch quốc tế XTB, Đào đã đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về việc mua bán đất, tự xác định số tiền lợi nhuận, vòng quay vốn nhanh (mỗi khoản vay giao dịch trong khoảng 5-10 ngày) để bị hại tin và chuyển tiền góp vốn cho Đào. Sau đó, Đào sử dụng số tiền của bị hại chuyển lần sau để chuyển trả lại cho lần trước, số tiền còn lại sử dụng đầu tư trên sàn XTB.

Từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2022, Đào đã đưa ra thông tin về việc mua bán đất 83 lần để bị hại tin và chuyển tiền cho Đào nhiều lần với tổng số tiền hơn 1.340 tỷ đồng, Đào chuyển khoản hoàn trả cho bị hại tổng số tiền gần 1.300 tỷ đồng. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Thái Thị Thu Đào đã chiếm đoạt của bị hại số tiền hơn 20,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn có căn cứ xác định Thái Thị Thu Đào còn sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần Redeyes do Đào làm Tổng Giám đốc, đưa ra thông tin gian dối về nguồn vốn và tiến độ triển khai giải ngân các chương trình, dự án liên quan đến Công ty Cổ phần Redeyes để nhiều cá nhân tin tưởng ký thỏa thuận, chuyển tiền.

Thái Thị Thu Đào tại cơ quan điều tra.

Sau khi nhận tiền, Đào tiếp tục tạo thông tin không có thật để yêu cầu chuyển tiền thêm, rồi sử dụng tiền để tiếp tục giao dịch mua vàng ảo trên sàn Exness, XM, không thực hiện công việc đã giới thiệu, thỏa thuận với các cá nhân chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 13,4 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã làm việc với 8 bị hại và đang tập trung các hoạt động điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, số tiền chiếm đoạt của đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thông báo đến tổ chức, cá nhân biết, ai là nạn nhân bị Thái Thị Thu Đào chiếm đoạt tài sản, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh) để làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Qua vụ án này, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò huy động vốn, góp vốn bất động sản cam kết lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh nhưng thiếu cơ sở pháp lý. Trước khi giao dịch, cần xác minh kỹ năng lực tài chính của đối tác và tính pháp lý dự án; tuyệt đối không chủ quan khi thấy đối tượng trả gốc, lãi đúng hạn ở những lần đầu mà tiếp tục đổ thêm tiền lớn.

Bên cạnh đó, Cơ quan Công an khẳng định Việt Nam hiện chưa cấp phép cho bất kỳ sàn giao dịch vàng trực tuyến hay sàn ngoại hối (Forex) nào. Người dân không tham gia đầu tư qua ứng dụng XTB Online Investing hay các sàn trái phép tương tự, đồng thời không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, "chuyên gia" nào hứa hẹn hỗ trợ "kéo tài khoản về bờ". Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần lưu giữ đầy đủ chứng từ, dữ liệu liên quan và trình báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.