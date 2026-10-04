Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thôi chức

Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam từ ngày 5/10.

Theo quyết định do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ký ngày 3/10, ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam từ ngày 5/10 theo nguyện vọng cá nhân.

Quyết định trên được đưa ra dựa trên các căn cứ pháp lý về chức năng, nhiệm vụ của Bộ GD-ĐT; quy định quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước; Kết luận số 137-KL/ĐU ngày 3.10.2026 của Tập thể thường trực Đảng ủy Bộ GD-ĐT và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Ông Thanh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, công việc đang giải quyết, tài chính, tài sản cũng như các quyền và nghĩa vụ liên quan cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ông Thanh sẽ chuyển công tác đến Báo Văn Nghệ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam kể từ ngày 5/10.

Ông Nguyễn Tiến Thanh sinh năm 1968, quê quán Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ). Ông tốt nghiệp khoa ngữ văn Trường đại học Tổng hợp (nay là Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội). Ông Thanh có hơn 20 năm làm công tác quản lý tại cơ quan báo chí.

Tháng 5-2024, ông Thanh được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định bổ nhiệm làm Chủ tịch hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đến nay.