Theo nội dung đơn đề ngày 20/10/2026, bà Nguyễn Thị Phương Loan đề nghị rút khỏi vị trí thành viên HĐQT vì lý do cá nhân, song đến ngày 17/11/2026, Sunshine Group mới nhận được văn bản này. Việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với bà Loan sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất xem xét và thông qua.

Bà Nguyễn Thị Phương Loan sinh năm 1985, có trình độ Cử nhân Kế toán – Kiểm toán. Trước khi gia nhập hệ sinh thái Sunshine vào năm 2018, bà từng có nhiều năm công tác tại HDBank và LienVietPostBank (nay là LPBank).

Tại Sunshine, bà lần lượt đảm nhiệm các vị trí Trưởng ban Kế toán Sunshine Group, Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (mã chứng khoán: SSH). Tháng 5/2023, bà Loan tham gia HĐQT Sunshine Group và đến ngày 25/3/2025 được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của tập đoàn, thay thế ông Đỗ Văn Trường.

Bà Nguyễn Thị Phương Loan.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, trong năm 2025, bà Loan nhận 3,6 tỷ đồng thù lao với tư cách thành viên HĐQT, tương đương bình quân 300 triệu đồng/tháng. Hiện tại, HĐQT Sunshine Group có 5 thành viên do ông Đỗ Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch; các thành viên còn lại gồm ông Đỗ Văn Trường, bà Nguyễn Thị Phương Loan, ông Jun Sungbae và ông Phạm Đức Hoạt (thành viên độc lập).

Động thái xin từ nhiệm của bà Loan diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái Sunshine liên tiếp ghi nhận những thay đổi ở cấp lãnh đạo. Cuối tháng 10/2026, ông Jun Sungbae, doanh nhân quốc tịch Hàn Quốc, đã rời vị trí CEO tại Sunshine Homes nhưng vẫn tiếp tục tham gia HĐQT. Người thay thế ông ở vị trí điều hành là ông Đinh Chí Hiếu, một lãnh đạo của công ty mẹ.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Sunshine Group ghi nhận doanh thu thuần hơn 245 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 38 tỷ đồng, lần lượt giảm 94% và 97% so với cùng kỳ năm trước.

Dù kết quả quý III sụt giảm mạnh, nhờ hoạt động kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp vẫn đạt doanh thu thuần khoảng 11.910 tỷ đồng, gấp hơn 2,4 lần cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận gộp đạt 6.580 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 55%. Sau khi trừ các khoản chi phí, Sunshine Group báo lãi trước thuế hợp nhất 5.902 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Sunshine Group đạt gần 121.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức hơn 23.200 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm, chủ yếu nhờ nguồn lợi nhuận giữ lại.

Đáng chú ý, khoản mục người mua trả tiền trước ghi nhận hơn 32.000 tỷ đồng, tăng trên 7.500 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là các khoản tiền khách hàng thanh toán trước tại những dự án bất động sản của tập đoàn.