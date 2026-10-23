Tổng Giám đốc LPBank được giới thiệu làm Phó Chủ tịch VFF

Trong danh sách ứng viên được các liên đoàn thành viên và câu lạc bộ đề cử, ông Vũ Quốc Khánh – Tổng Giám đốc LPBank – được giới thiệu vào vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ.

Theo dữ liệu doanh nghiệp, ông Vũ Quốc Khánh sinh năm 1981, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông từng có 6 năm gắn bó với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và sau đó là hơn 17 năm công tác tại LPBank. Với chuyên môn về điều hành dòng tiền, quản trị rủi ro và hoạch định chiến lược, ông được kỳ vọng sẽ hỗ trợ VFF chuẩn hóa công tác quản lý tài chính, tối ưu hóa chi phí vận hành và mở rộng các nguồn tài trợ bền vững cho bóng đá Việt Nam.

Ông Vũ Quốc Khánh (phải) và ông Phạm Quang Việt được giới thiệu vào ban chấp hành VFF khoá mới

Cùng với đó, ông Phạm Quang Việt – Giám đốc Marketing & Truyền thông LPBank – cũng được giới thiệu ứng cử vào Ban Chấp hành VFF khóa X.

Ông Việt từng có nhiều năm gắn bó với vai trò Biên tập viên Thể thao tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trước khi đảm nhận vai trò quản trị thương hiệu doanh nghiệp, ông Phạm Quang Việt mang tới góc nhìn chuyên sâu về truyền thông, quảng bá giải đấu và nâng cao giá trị thương mại cho các cấp độ đội tuyển quốc gia.

LPBank hiện là nhà tài trợ chính cho Giải bóng đá Vô địch Quốc gia (LPBank V.League 1) cũng như đồng hành cùng các sự kiện quốc tế như Giải giao hữu LPBank Cup, hỗ trợ công tác đào tạo trẻ và đồng hành cùng các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp.

Nguồn lực tài chính từ ngân hàng đã góp phần ổn định công tác tổ chức, nâng cao chất lượng giải đấu và thúc đẩy việc áp dụng công nghệ VAR trên các sân cỏ cả nước.

Đại hội VFF khóa X dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào đầu năm 2027. Việc bầu các chức danh chủ chốt được thực hiện theo quy chế của liên đoàn, bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nếu có từ hai ứng viên trở lên tranh cử chức Chủ tịch, người trúng cử phải đạt quá một nửa số đại biểu chính thức có mặt theo quy định được công bố.

Danh sách ngày 21/10 vì thế mới là một dấu mốc trong quá trình chuẩn bị đại hội. Những bước tiếp theo sẽ quyết định nhân sự nào chính thức tham gia tranh cử và nhận được sự tín nhiệm của các tổ chức thành viên. Bên cạnh việc lựa chọn bộ máy lãnh đạo, yêu cầu đặt ra cho VFF khóa mới là chuyển hóa các kết quả thi đấu thành nền tảng phát triển bền vững, từ đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng giải quốc nội đến cải thiện năng lực cạnh tranh của các đội tuyển trên đấu trường quốc tế.