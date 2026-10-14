Tổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ

Phát biểu với báo giới ngày 14/10 bên lề hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới tại Bangkok (Thái Lan), Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết vấn đề nợ công đang ngày càng gia tăng mà cần thực hiện các điều chỉnh tài khóa khác.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo bà Georgieva, một số biện pháp tài khóa là điều cần thiết khi tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ sẽ góp phần hỗ vào nỗ lực giảm nợ nhưng không thể mang lại những điều chỉnh đủ nhanh. Bà cho biết, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng thừa nhận rằng mức thâm hụt và tổng nợ công của nước này hiện đã vượt mốc 40.000 tỷ USD là quá cao.

Cũng trong phát biểu bên lề hội nghị, bà Era Dabla-Norris, Phó Giám đốc Ban Tài chính IMF, đã kêu gọi các nền kinh tế phát triển "hành động ngay" để giải quyết tình trạng nợ công đang phình to, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ và gây áp lực tăng lãi suất lên các ngân hàng trung ương.

Mặc dù tình trạng gia tăng nợ diễn ra ở nhiều nền kinh tế, các nền kinh tế phát triển có tỷ lệ nợ trên GDP tăng vọt kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, đại dịch và các cuộc xung đột tại Ukraine (U-cai-na) và Iran, do phải tăng chi tiêu để ứng phó với hàng loạt cú sốc kinh tế.

Kể từ cuối tháng 2/2026, lợi suất trái phiếu chính phủ đã tăng trung bình khoảng 110 điểm cơ bản, đặc biệt là đối với các loại trái phiếu có kỳ hạn dài. Vào ngày 13/10, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm ở mức cao nhất kể từ khoảng năm 2002, trong khi trái phiếu của các nước khác trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển cũng có diễn biến tương tự.