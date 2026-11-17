Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva cảnh báo kinh tế thế giới đang phụ thuộc quá nhiều vào đầu tư trí tuệ nhân tạo. Nếu niềm tin đầu tư đột ngột suy giảm và dòng vốn rút khỏi lĩnh vực AI, tăng trưởng có thể yếu đi, kéo theo những rủi ro đối với ổn định tài chính toàn cầu.

Tổng giám đốc IMF cảnh báo rủi ro khi kinh tế toàn cầu phụ thuộc lớn vào đầu tư AI, có thể ảnh hưởng tăng trưởng. Ảnh: CNBC

Phát biểu với CNBC bên lề Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á tại Philippines hôm thứ Hai, bà Georgieva ví kinh tế thế giới đang đứng trên một chân, đó là AI. Bà cảnh báo nếu trụ cột này chao đảo, hệ thống tài chính toàn cầu có thể gặp bất ổn.

Một trong những rủi ro được IMF lưu ý là mô hình dòng tiền luân chuyển vòng tròn giữa các công ty AI. Cụ thể, tiền đầu tư vào một doanh nghiệp cuối cùng lại quay trở về tay chính nhà đầu tư đó thông qua các đơn đặt hàng.

IMF ước tính quy mô của các giao dịch này đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, với khoảng hai phần ba trong số đó được hình thành từ vốn vay. Bà Georgieva đánh giá quy mô này tuy chưa quá lớn nhưng đang có tốc độ tăng rất nhanh.

Nvidia, tập đoàn đã mất hơn 1.000 tỷ USD giá trị thị trường trong tháng qua, nằm ở trung tâm của các thỏa thuận tài chính vòng tròn này. Hệ quả từ thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của CEO Nvidia Jensen Huang, trong đó có một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc, đã dẫn đến làn sóng bán tháo cổ phiếu AI trên toàn cầu, đồng thời khiến vai trò nhà tài trợ chủ chốt của Nvidia trong quá trình xây dựng hạ tầng AI được chú ý.

Trong một báo cáo gần đây, nhà phân tích Tim Arcuri của UBS ước tính việc Nvidia thu hẹp tài trợ có thể dễ dàng rút ít nhất 50 tỷ USD khỏi hệ thống, giữa lúc lãi suất tăng đã khiến chi phí vay của doanh nghiệp trở nên đắt đỏ hơn. Cảnh báo của bà Georgieva được đưa ra khi quá trình xây dựng hạ tầng AI đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, hỗ trợ thương mại và đầu tư toàn cầu.

Tháng 10, IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026 lên 3,1%, trong bối cảnh các nền kinh tế lớn dựa vào đầu tư AI để tạo động lực cho mức tăng trưởng vốn bị hạn chế bởi cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Iran gây ra. IMF ước tính khoảng 40% lực lượng lao động toàn cầu sẽ chịu tác động của AI, còn Capital Economics cho rằng hàng hóa liên quan đến AI có thể chiếm tới 80% mức tăng gần đây của xuất khẩu toàn cầu.

Bà Georgieva nhận định cơn sốt đầu tư AI phản ánh việc kỳ vọng đang đi trước những gì công nghệ này thực sự chứng minh được. Theo bà, nhà đầu tư thường có xu hướng lao lên phía trước khi định giá tăng cao, vì vậy thị trường sẽ cần một số đợt điều chỉnh.

IMF từng cảnh báo vào tháng 10 rằng sự thất vọng trong ngắn hạn có thể gây ra một đợt điều chỉnh mất trật tự trên nhiều loại tài sản. Trong kịch bản xấu nhất, nếu AI không đáp ứng những kỳ vọng cao của thị trường, giá cổ phiếu Mỹ có thể giảm 20% trong năm 2026 và sản lượng toàn cầu vào năm 2028 có thể thấp hơn 1,1% so với dự báo cơ sở.

Chứng khoán toàn cầu, trong đó có cổ phiếu các nhà sản xuất chip Mỹ, đã bị bán tháo mạnh trong vài tuần qua. Khẩu vị của nhà đầu tư đối với các giao dịch liên quan đến AI tiếp tục đối mặt phép thử mới trước báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia và đợt niêm yết đình đám của Anthropic trong tuần này. Bà Georgieva đánh giá những biến động gần đây vẫn diễn ra có trật tự và khó leo thang thành mối đe dọa đối với kinh tế thế giới, nhưng nhấn mạnh rằng các bên vẫn phải theo dõi thận trọng.