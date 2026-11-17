Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva - Ảnh: Trading View

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Philippines, bà Georgieva cho rằng niềm tin đầu tư đột ngột suy giảm và dòng vốn rút khỏi lĩnh vực AI có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế.

“Nền kinh tế thế giới đang đứng trên một chân, đó là chân AI. Nếu chân này chao đảo, bất ổn tài chính có thể xảy ra”, bà Georgieva cảnh báo.

Theo ước tính của IMF, quy mô tài trợ vòng tròn giữa các công ty AI đã tăng lên hơn 1 nghìn tỷ USD, trong đó 2/3 đến từ nợ vay. Đây là hình thức dòng vốn đầu tư vào một công ty AI cuối cùng quay trở lại nhà đầu tư thông qua các đơn đặt hàng.

“Quy mô này chưa phải quá lớn, nhưng tốc độ tăng rất nhanh”, bà Georgieva nhận định.

Hãng chip Nvidia, công ty đã mất hơn 1 nghìn tỷ USD vốn hóa trong tháng qua, nằm ở trung tâm của các thỏa thuận tài trợ vòng tròn này. Vụ bê bối tình ái của nhà sáng lập Nvidia, ông Jensen Huang, đã làm trầm trọng thêm làn sóng bán tháo cổ phiếu AI, đồng thời đặt vai trò nhà tài trợ chủ chốt của Nvidia trong quá trình xây dựng hạ tầng AI vào tâm điểm chú ý.

Trong một báo cáo gần đây, ông Tim Arcuri, nhà phân tích tại ngân hàng UBS, ước tính nếu Nvidia thu hẹp hoạt động tài trợ, dòng vốn trong hệ thống tài trợ cho lĩnh vực AI có thể dễ dàng mất đi 50 tỷ USD trở lên. Ở thời điểm hiện tại lãi suất tăng đã khiến chi phí vay vốn của doanh nghiệp trở nên đắt đỏ hơn.

Cảnh báo của bà Georgieva được đưa ra khi hoạt động xây dựng hạ tầng AI đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế toàn cầu, hỗ trợ cả hoạt động thương mại lẫn đầu tư.

Vào tháng trước, IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 lên 3,1%, trong bối cảnh các nền kinh tế lớn dựa vào đầu tư AI để thúc đẩy tăng trưởng vốn đang bị kìm hãm bởi tình trạng thiếu hụt năng lượng do chiến tranh Mỹ - Iran.

IMF ước tính khoảng 40% lực lượng lao động toàn cầu sẽ chịu tác động của AI. Trong khi đó, công ty nghiên cứu Capital Economics cho rằng nhóm hàng hóa liên quan đến AI đóng góp tới 80% mức tăng trưởng xuất khẩu toàn cầu gần đây.

Theo bà Georgieva, cơn sốt đầu tư AI phản ánh những kỳ vọng đang vượt trước khả năng mà công nghệ này đã chứng minh được.

“Khi định giá tăng cao, chúng ta có xu hướng lao về phía trước. Vì vậy, một số đợt điều chỉnh là cần thiết”, Tổng giám đốc IMF nhận xét.

Cũng trong tháng 10, IMF cảnh báo nếu AI gây thất vọng trong ngắn hạn, thị trường có thể rơi vào đợt điều chỉnh hỗn loạn trên nhiều nhóm tài sản. Trong kịch bản xấu nhất, khi AI không đáp ứng được kỳ vọng cao của thị trường, giá cổ phiếu trên thị trường Mỹ có thể giảm 20% trong năm 2026, còn sản lượng kinh tế toàn cầu vào năm 2028 sẽ thấp hơn 1,1% so với dự báo cơ sở của IMF.

Vài tuần qua, thị trường chứng khoán toàn cầu, trong đó có nhóm cổ phiếu chip Mỹ, đã trải qua đợt bán tháo mạnh. Tuần này, mức độ sẵn sàng rót vốn vào lĩnh vực AI của nhà đầu tư tiếp tục đối mặt với phép thử mới, khi Nvidia chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh và Anthropic sắp có đợt niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IMF) được thị trường đặc biệt chú ý.

Ngày 16/11, bà Georgieva nhận định những biến động gần đây trên thị trường vẫn diễn ra có trật tự và ít có khả năng leo thang đến mức gây tổn hại cho kinh tế thế giới. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh cần tiếp tục thận trọng và theo dõi sát diễn biến thị trường.