Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi. Ảnh: NHK

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi đã phát biểu tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng giám đốc IAEA ở Vienna (Áo) hôm 18-11.

Ông cho biết rằng từ giữa tháng 9, việc mở rộng cơ sở làm giàu urani vốn có tại Nyongbyon, tây bắc Triều Tiên, đang diễn ra và phần mặt ngoài của công trình mở rộng mới đã hoàn thành vào cuối tháng 10.

Ông Grossi nói rằng việc tiếp tục và phát triển thêm chương trình hạt nhân của Triều Tiên là hành vi vi phạm rõ ràng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong bài phát biểu, Tổng giám đốc IAEA cũng đề cập đến Iran. Ông giải thích rằng IAEA đã không thể duy trì được “tính liên tục của thông tin” về lượng urani làm giàu cao đã khai báo trước đó tại các cơ sở hạt nhân bị không kích hồi tháng 6 năm ngoái.

Ông Grossi khuyến khích Iran xem xét các biện pháp “từng bước và mang tính kỹ thuật” để cho phép thanh sát viên IAEA quay lại nước này. Ông nói rằng điều đó có thể góp phần tạo bầu không khí xây dựng lòng tin, thuận lợi cho một thỏa thuận rộng hơn.

Theo NHK