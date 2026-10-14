Tổng giám đốc Eximbank Phạm Huyền Trang trở lại ghế HĐQT

Ngày14/10, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Ngân hàng TMCP Xuất nhậpkhẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán: EIB) thông qua việc bầu bổ sung bà Phạm ThịHuyền Trang, Tổng giám đốc ngân hàng, vào HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025–2030).

Cùng vớiviệc bổ sung nhân sự, cổ đông thống nhất nâng số lượng thành viên HĐQT từ 7 lên8 người. Động thái diễn ra trong quá trình Eximbank tiếp tục điều chỉnh mô hìnhquản trị, hướng tới mục tiêu xây dựng HĐQT gồm 9–11 thành viên độc lập vào năm2028.

Đây cũnglà lần thứ ba trong năm 2026 Eximbank tổ chức họp cổ đông, sau đại hội thườngniên và một phiên họp bất thường hồi tháng 7. Công tác nhân sự cấp cao tiếp tụclà một trong những nội dung đáng chú ý trong các cuộc họp này.

Từ Chủ tịch HĐQT đến Tổng giám đốc rồi trở lại HĐQT

Sinh năm1982, bà Phạm Thị Huyền Trang có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tàichính – ngân hàng, quản trị doanh nghiệp và quản trị chiến lược.

Bà gianhập Eximbank vào tháng 4/2025 với tư cách thành viên HĐQT. Đến tháng 12/2025,bà được bầu làm Chủ tịch HĐQT, tham gia định hướng chiến lược và triển khai cáckế hoạch phát triển của ngân hàng.

Tuynhiên, nhiệm kỳ chủ tịch của bà kéo dài chưa đầy một năm. Tháng 7/2026, ôngNguyễn Lê Quốc Anh tiếp nhận vị trí Chủ tịch HĐQT Eximbank. Sau đó, bà Trangđược bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, thay ông Trần Tấn Lộc, kể từ ngày 1/8/2026,với thời hạn bổ nhiệm 3 năm.

Eximbank đưa CEO Phạm Thị Huyền Trang trở lại HĐQT

Theothông tin Eximbank công bố, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, bà Trangđã tham gia công tác quản trị và định hướng triển khai chiến lược phát triểngiai đoạn 2026–2030 của ngân hàng. Việc được cổ đông bầu trở lại HĐQT ngày14/10 đưa bà trở lại cơ quan quản trị cấp cao, trong khi vẫn giữ vai trò điềuhành hoạt động kinh doanh.

Diễn biếnnày diễn ra trong bối cảnh Eximbank đang từng bước hoàn thiện cơ cấu HĐQT theođịnh hướng đã được cổ đông thông qua. Tại đại hội bất thường ngày 24/7/2026,ngân hàng đã bầu bổ sung 6 thành viên HĐQT độc lập. Đến tháng 8/2026, Eximbankcho biết Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận bà Trang đủ điều kiện đảm nhiệm chứcdanh thành viên HĐQT không độc lập, đồng thời ngân hàng dự kiến trình cổ đôngxem xét nhân sự này tại đại hội tháng 10.

Như vậy,quá trình thay đổi vai trò của bà Trang tại Eximbank diễn ra trong thời giantương đối ngắn: từ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đến Tổng giám đốc và nay trởlại HĐQT.

Từng làm việc ở VietinBank, Sun Group, Đèo Cả

Trước khigia nhập Eximbank, bà Phạm Thị Huyền Trang có hơn 12 năm công tác tại Ngân hàngTMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tronglĩnh vực tín dụng và phê duyệt tín dụng.

Trongthời gian làm việc tại VietinBank, bà từng giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh HàNội, Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng và Phó giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng.Đây là những vị trí gắn với hoạt động cấp tín dụng, đánh giá rủi ro và kiểmsoát chất lượng quyết định cho vay.

Sau giaiđoạn làm việc trong ngành ngân hàng, bà chuyển sang khu vực doanh nghiệp. TạiTập đoàn Sun Group, bà từng đảm nhiệm vị trí Phó ban Nguồn vốn và Trưởng banTài chính, phụ trách các công việc liên quan đến nguồn vốn và tài chính doanhnghiệp.

Bà cũngtừng là Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, tham gia các công việc liên quanđến quản trị nguồn vốn, tài chính doanh nghiệp và những dự án chiến lược. Trướckhi gia nhập Eximbank, bà còn là thành viên HĐQT độc lập của Công ty CP Chứngkhoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities).

Về họcvấn, bà Trang có bằng Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng và Cử nhân Tài chính doanhnghiệp của Đại học Kinh tế Quốc dân, cùng bằng Cao cấp lý luận chính trị tạiHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Kinhnghiệm trải dài từ ngân hàng thương mại, chứng khoán đến tài chính doanh nghiệpvà các tập đoàn đầu tư là nền tảng nghề nghiệp của bà trước khi đảm nhiệm vaitrò điều hành tại Eximbank.

Việc đưaTổng giám đốc trở lại HĐQT là một trong những nội dung nhân sự được thông quatại đại hội ngày 14/10. Cùng với đó, cổ đông Eximbank cũng thông qua việc bãibỏ mức trần 6% vốn điều lệ đối với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, thaybằng việc áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mức trần6% trước đây là giới hạn riêng do Eximbank đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm2025. Sau khi bãi bỏ, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện theoĐiều 63 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định liên quan. Theo giới hạnchung, tổng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại một ngân hàng ViệtNam không vượt quá 30% vốn điều lệ, trừ trường hợp đặc biệt được pháp luật chophép.

Việc gỡbỏ giới hạn riêng không đồng nghĩa nhà đầu tư nước ngoài được tự động nâng tỷlệ sở hữu lên 30%, cũng chưa cho thấy một giao dịch mua cổ phần cụ thể đã phátsinh.