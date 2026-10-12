Tổng giám đốc EVNHCMC nhận Cúp Thánh Gióng 2026

Ghi nhận dấu ấn quản trị, điều hành doanh nghiệp

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC), được vinh danh tại Lễ tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026, tối 11/10, tại Hà Nội.

Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh là một trong 100 doanh nhân Việt Nam nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Lễ tôn vinh nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức trong hai ngày 11 và 12/10 tại Hà Nội. Danh hiệu ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Văn Thanh trong quản trị, điều hành doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới, hiện đại hóa và chuyển đổi số tại EVNHCMC.

Ông Nguyễn Văn Thanh đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc EVNHCMC từ ngày 17/6/2020. Trải qua nhiều vị trí công tác, ông tích lũy kinh nghiệm quản lý đa lĩnh vực, tạo nền tảng để cùng tập thể lãnh đạo điều hành Tổng công ty trước yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm cung cấp điện và đổi mới phương thức quản trị.

Trong vai trò Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Thanh cùng Ban lãnh đạo EVNHCMC xác định bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, chất lượng cao cho TP. Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt. Công tác vận hành hệ thống điện được gắn với hiện đại hóa lưới điện, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Định hướng của Tổng công ty là từng bước chuyển từ mô hình doanh nghiệp điện lực truyền thống sang doanh nghiệp số, hướng tới doanh nghiệp thông minh, tiệm cận trình độ của các công ty điện lực tiên tiến trong khu vực.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển lưới điện thông minh

Giai đoạn 2020-2025 đánh dấu bước chuyển mạnh của EVNHCMC trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hệ sinh thái số từng bước kết nối các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, dịch vụ khách hàng và quản trị thông qua những nền tảng như SCADA (giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu), DMS (quản lý lưới điện phân phối), OMS (quản lý mất điện, sự cố); GIS (hệ thống thông tin địa lý), công tơ điện tử thông minh, ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), BI (phân tích dữ liệu phục vụ quản trị), BIM (mô hình thông tin công trình), trí tuệ nhân tạo (AI) và camera ứng dụng AI.

Hệ thống điều khiển, giám sát tập trung cho phép EVNHCMC theo dõi, điều khiển từ xa hệ thống lưới điện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ một đầu mối, thể hiện năng lực vận hành của lưới điện thông minh.

Trước khi mở rộng địa bàn quản lý năm 2025, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã vận hành 100% trạm biến áp 110 kV theo mô hình không người trực; tự động hóa, giám sát và điều khiển từ xa 100% lưới điện phân phối 22 kV. Toàn bộ khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa.

Theo kết quả đánh giá năm 2024, chỉ số lưới điện thông minh của EVNHCMC xếp hạng 41/92 công ty điện lực trên thế giới, đứng thứ hai trong khu vực ASEAN. Kết quả này phản ánh những bước tiến của Tổng công ty trong ứng dụng công nghệ, tự động hóa vận hành và nâng cao năng lực quản lý hệ thống điện.

Từ ngày 1/7/2025, sau khi tiếp nhận quản lý hệ thống điện tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, phạm vi quản lý của EVNHCMC tăng lên hơn 6.700 km², quy mô lưới điện tăng hơn 3,2 lần. Tổng công ty hiện cung cấp điện cho gần 4 triệu khách hàng, với sản lượng điện thương phẩm khoảng 60 tỷ kWh mỗi năm.

Việc mở rộng địa bàn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, vận hành và bảo đảm cung ứng điện. Trong bối cảnh đó, nền tảng công nghệ cùng hệ thống giám sát, điều khiển từ xa tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả quản lý lưới điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp.

Công trình lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo - một dấu ấn nổi bật của EVNHCMC trong phát triển lưới điện thông minh sau khi mở rộng địa bàn quản lý.

Đầu năm 2026, EVNHCMC hoàn thành công trình “Xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo”. Công trình góp phần nâng cao độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện, tạo nền tảng hạ tầng năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng đời sống người dân trên đảo.

Cùng với những kết quả của doanh nghiệp, cá nhân ông Nguyễn Văn Thanh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Tháng 8/2026, nhân dịp kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển, EVNHCMC cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích xuất sắc đột xuất trong ứng dụng công nghệ phát triển lưới điện thông minh, bảo đảm cung ứng điện ổn định cho TP. Hồ Chí Minh.

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 tiếp tục ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Văn Thanh trong quản trị, điều hành và thúc đẩy đổi mới tại EVNHCMC. Các kết quả về chuyển đổi số, phát triển lưới điện thông minh và nâng cao chất lượng phục vụ là những dấu ấn trong quá trình xây dựng doanh nghiệp điện lực hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.