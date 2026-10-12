Tổng Giám đốc EVNHCMC được vinh danh 'Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng'

Tổng Giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh vinh dự nhận danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/LT

Danh hiệu này ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Văn Thanh trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới, hiện đại hóa và chuyển đổi số tại EVNHCMC.

Ông Nguyễn Văn Thanh đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc EVNHCMC từ ngày 17/6/2020. Quá trình công tác ở nhiều vị trí giúp ông tích lũy kinh nghiệm quản lý trên nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng để cùng tập thể lãnh đạo EVNHCMC điều hành Tổng công ty, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm cung cấp điện và đổi mới phương thức quản trị.

Danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" năm 2026 VCCI trao tặng cho ông Nguyễn Văn Thanh - Ảnh: chinhphu.vn/LT.

Trong vai trò Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Văn Thanh cùng tập thể lãnh đạo EVNHCMC xác định bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, chất lượng cao cho TPHCM là nhiệm vụ xuyên suốt; đồng thời gắn công tác vận hành hệ thống điện với hiện đại hóa lưới điện, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Mục tiêu đặt ra là từng bước chuyển EVNHCMC từ doanh nghiệp điện lực truyền thống thành doanh nghiệp số, hướng tới doanh nghiệp thông minh, tiệm cận trình độ của các công ty điện lực tiên tiến trong khu vực.

Giai đoạn 2020 - 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của EVNHCMC trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hệ sinh thái số của Tổng công ty từng bước kết nối các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, dịch vụ khách hàng và quản trị thông qua nhiều nền tảng hiện đại như SCADA (hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu), DMS (hệ thống quản lý lưới điện phân phối), OMS (hệ thống quản lý mất điện, sự cố), GIS (hệ thống thông tin địa lý), ERP (hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), BI (hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ quản trị), BIM (mô hình thông tin công trình), cùng các giải pháp công tơ điện tử thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI) và camera ứng dụng AI.

Trước thời điểm mở rộng địa bàn quản lý năm 2025, EVNHCMC đã vận hành 100% trạm biến áp 110 kV theo mô hình không người trực; 100% lưới điện phân phối 22 kV được giám sát và điều khiển từ xa; toàn bộ khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa. Năm 2024, chỉ số lưới điện thông minh của EVNHCMC xếp thứ 41 trong số 92 công ty điện lực được đánh giá trên thế giới, đứng thứ hai trong khu vực ASEAN.

Công trình lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo - một dấu ấn nổi bật của EVNHCMC trong phát triển lưới điện thông minh sau khi mở rộng địa bàn quản lý - Ảnh: chinhphu.vn/LT.

Từ ngày 1/7/2025, sau khi tiếp nhận quản lý hệ thống điện tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, phạm vi quản lý của EVNHCMC được mở rộng lên hơn 6.700 km², quy mô lưới điện tăng hơn 3,2 lần. Tổng công ty hiện cung cấp điện cho gần 4 triệu khách hàng, với sản lượng điện thương phẩm khoảng 60 tỷ kWh mỗi năm.

Đầu năm 2026, EVNHCMC hoàn thành và đưa vào vận hành công trình “Xây dựng lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo”, góp phần nâng cao độ tin cậy, chất lượng cung cấp điện, tạo nền tảng hạ tầng năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và cải thiện đời sống người dân trên đảo.

Bên cạnh những thành tích của Tổng công ty, cá nhân ông Nguyễn Văn Thanh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Tháng 8/2026, nhân dịp kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển, EVNHCMC cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích xuất sắc đột xuất trong ứng dụng công nghệ phát triển lưới điện thông minh, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho TPHCM.

Những kết quả trên ghi dấu bước phát triển của EVNHCMC trong hiện đại hóa lưới điện, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, trong đó có vai trò điều hành của Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thanh cùng những đóng góp của tập thể lãnh đạo, người lao động Tổng công ty.