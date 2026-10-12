Tổng giám đốc EVNHCMC được vinh danh Cúp Thánh Gióng năm 2026

Tối 11/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc EVNHCMC (Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh) được vinh danh tại Lễ tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Lễ tôn vinh nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức trong hai ngày 11 và 12/10 tại Hà Nội. Danh hiệu ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông Nguyễn Văn Thanh trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới, hiện đại hóa và chuyển đổi số tại EVNHCMC.

Gắn bảo đảm cung cấp điện với đổi mới quản trị

Ông Nguyễn Văn Thanh đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc EVNHCMC từ ngày 17/6/2020. Quá trình công tác qua nhiều vị trí giúp ông tích lũy kinh nghiệm quản lý đa lĩnh vực, tạo nền tảng để cùng tập thể lãnh đạo điều hành Tổng công ty trước yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm cung cấp điện và đổi mới phương thức quản trị.

Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Trong vai trò Tổng giám đốc EVNHCMC, ông Nguyễn Văn Thanh cùng Ban lãnh đạo xác định bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt. Công tác vận hành hệ thống điện được gắn với hiện đại hóa lưới điện, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trên cơ sở đó, EVNHCMC đặt mục tiêu từng bước chuyển từ doanh nghiệp điện lực truyền thống sang doanh nghiệp số, hướng tới doanh nghiệp thông minh, tiệm cận trình độ của các công ty điện lực tiên tiến trong khu vực.

Dấu ấn chuyển đổi số và phát triển lưới điện thông minh

Giai đoạn 2020 - 2025 đánh dấu bước chuyển của EVNHCMC trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hệ sinh thái số từng bước kết nối các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, dịch vụ khách hàng và quản trị, hỗ trợ Tổng công ty đổi mới phương thức vận hành và điều hành.

Công trình lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo - một dấu ấn nổi bật của EVNHCMC trong phát triển lưới điện thông minh sau khi mở rộng địa bàn quản lý

Các nền tảng được ứng dụng gồm SCADA (hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu), DMS (hệ thống quản lý lưới điện phân phối), OMS (hệ thống quản lý mất điện, sự cố), GIS (hệ thống thông tin địa lý) và công tơ điện tử thông minh. Trong quản trị và đầu tư xây dựng, EVNHCMC triển khai ERP (hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), BI (hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ quản trị), BIM (mô hình thông tin công trình), cùng trí tuệ nhân tạo (AI) và camera ứng dụng AI.

Trước thời điểm mở rộng địa bàn quản lý năm 2025, EVNHCMC đã vận hành 100% trạm biến áp 110kV theo mô hình không người trực; 100% lưới điện phân phối 22kV được tự động hóa, giám sát và điều khiển từ xa. Toàn bộ khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa.

Chỉ số lưới điện thông minh của EVNHCMC năm 2024 xếp hạng 41/92 công ty điện lực được đánh giá trên thế giới, đứng thứ hai trong khu vực ASEAN.

Từ ngày 1/7/2025, sau khi tiếp nhận quản lý hệ thống điện tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, phạm vi quản lý của EVNHCMC tăng lên hơn 6.700 km², quy mô lưới điện tăng hơn 3,2 lần. Tổng công ty hiện cung cấp điện cho gần 4 triệu khách hàng, với sản lượng điện thương phẩm khoảng 60 tỷ kWh mỗi năm.

Đầu năm 2026, EVNHCMC hoàn thành công trình “Xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo”. Công trình góp phần nâng cao độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện, tạo nền tảng hạ tầng năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng đời sống người dân trên đảo.

Hệ thống điều khiển, giám sát tập trung cho phép EVNHCMC theo dõi, điều khiển từ xa hệ thống lưới điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ một đầu mối, thể hiện năng lực vận hành của lưới điện thông minh

Cùng với những kết quả của doanh nghiệp, cá nhân ông Nguyễn Văn Thanh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Tháng 8/2026, nhân dịp kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển, EVNHCMC đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích xuất sắc đột xuất trong ứng dụng công nghệ phát triển lưới điện thông minh, bảo đảm cung ứng điện ổn định cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh được vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 ghi nhận những đóng góp trong quản trị, điều hành và thúc đẩy đổi mới tại Tổng công ty. Những kết quả về chuyển đổi số, phát triển lưới điện thông minh và nâng cao chất lượng phục vụ thể hiện hướng đi của EVNHCMC trong xây dựng doanh nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.