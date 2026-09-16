Tổng giám đốc EVF dự chi hơn 40 tỷ đồng mua cổ phiếu

Theo thông báo được Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE: EVF) công bố ngày 16/9, ông Lê Mạnh Linh, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc EVF đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, trong thời gian từ 21/9 đến 20/10/2026.

Nếu mua thành công, lượng cổ phiếu EVF do ông Lê Mạnh Linh sở hữu sẽ tăng từ 3,31 triệu đơn vị lên 7,31 triệu đơn vị, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu của ông Linh tại EVF từ 0,435% lên 0,961% vốn điều lệ công ty.

Trên thị trường, cổ phiếu EVF kết phiên 16/9 ở giá 11.500 đồng/cp, thấp nhất kể từ tháng 2/2026. Tạm tính theo mức giá này, ông Linh sẽ phải chi khoảng 46 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Ông Lê Mạnh Linh (trái). Ảnh: EVF

Tại ĐHCĐ bất thường diễn ra ngày 21/8 vừa qua, EVF thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa 85 triệu cổ phiếu, tương đương 850 tỷ đồng theo mệnh giá, tăng vốn điều lệ từ hơn 7.605 tỷ đồng lên tối đa 8.455 tỷ đồng.

Toàn bộ nguồn vốn thu được dự kiến được bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng hợp pháp, gồm vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư tài sản cố định và các dự án, phương án đầu tư trung, dài hạn của khách hàng.

Việc tăng vốn nhằm giúp EVF củng cố năng lực tài chính, tạo dư địa tăng trưởng tài sản có rủi ro và duy trì các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định. Đây cũng là nguồn lực để công ty thực hiện kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản, dư nợ cấp tín dụng và lợi nhuận trong giai đoạn 2026-2028, trong đó mục tiêu năm 2026 là 93.000 tỷ đồng tổng tài sản và 1.325 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.