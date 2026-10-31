Tổng Giám đốc đơn vị thành viên của TKV bị khởi tố: Thu nhập 100 triệu/tháng, công ty lãi khủng

Theo thông tin Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico - mã: KSV) công bố ngày 30/10, doanh nghiệp đã nhận được quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ để điều tra về tội "Nhận hối lộ", theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

HĐQT Vimico cũng đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Văn Tuệ kể từ ngày 29/10/2026.

Ông Trịnh Văn Tuệ sinh năm 1972, có trình độ Kỹ sư điện khí hóa - cung cấp điện. Ông bắt đầu công tác tại Tổng công ty Khoáng sản từ năm 1992.

Ông Trịnh Văn Tuệ. Ảnh: Vimico

Trong quá trình công tác, ông Tuệ từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền và Công ty Luyện đồng Lào Cai trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty vào tháng 8/2015.

Đến tháng 3/2018, ông chính thức được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Vimico, bắt đầu đảm nhiệm vị trí cao nhất trong bộ máy điều hành doanh nghiệp.

Tháng 4/2025, ông Tuệ tiếp tục được bầu giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Tính đến thời điểm bị khởi tố, ông Trịnh Văn Tuệ có hơn 30 năm công tác trong ngành khoáng sản và hơn 8 năm giữ chức Tổng Giám đốc Vimico.

Đáng chú ý, thời điểm ông Trịnh Văn Tuệ được bổ nhiệm Tổng Giám đốc (năm 2018), Vimico có quy mô doanh thu mỗi năm khoảng 5.000-6.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế khoảng 200 tỷ đồng.

Dưới thời ông Tuệ, quy mô doanh thu và lợi nhuận của Vimico liên tục được cải thiện qua các năm. Riêng năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 14.554 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.908 tỷ đồng. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong 9 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh giá bán nhiều sản phẩm khoáng sản chủ lực tăng mạnh.

Theo số liệu được công bố, riêng trong quý III/2026, doanh thu thuần của Vimico đạt hơn 9.453 tỷ đồng, tăng 144%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.566 tỷ đồng, tăng 332%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vimico ghi nhận doanh thu thuần 14.686 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.340 tỷ đồng, tăng 149%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 3.462 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2026 đã được soát xét của Vimico, trong 6 tháng đầu năm, ông Trịnh Văn Tuệ được ghi nhận tổng thu nhập từ tiền lương, thưởng và thù lao hơn 603,3 triệu đồng, bình quân khoảng 100,6 triệu đồng/tháng. Con số này cao hơn 35,9% so với cùng kỳ năm 2025, khi tổng thu nhập được ghi nhận là 444 triệu đồng.

Vimico là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản và luyện kim.

Các sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp gồm đồng, kẽm, thiếc, vàng cùng nhiều sản phẩm khoáng sản và hóa chất phục vụ sản xuất công nghiệp.

Trong đó, mỏ tuyển đồng Sin Quyền và các cơ sở luyện đồng tại Lào Cai là những mắt xích quan trọng trong chuỗi khai thác, chế biến và sản xuất kim loại của Vimico.

Ngày 30/10, HĐQT Vimico ban hành nghị quyết thông qua việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội là 20/11, thời gian tổ chức dự kiến ngày 15/12.

Theo nghị quyết, cuộc họp sẽ xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ Tổng công ty. Tuy nhiên, Vimico chưa công bố cụ thể các vấn đề sẽ trình cổ đông tại cuộc họp.