Chiều 23/11, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Liêm (SN 1971, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Thanh Niên) mức án tù chung thân; Lê Thị Diệu Phú (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty Tamexim) 10 năm tù; Nguyễn Nhân Kiệt (SN 1982, Giám đốc Công ty Nam Tiến) 9 năm tù và Vũ Đức Tâm (SN 1990, Giám đốc Công ty Saicom) 5 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về dân sự, tòa tuyên buộc các bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt và lãi phát sinh cho phía bị hại.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, năm 2016, ông Nguyễn Văn Liêm đã sử dụng pháp nhân Công ty CP Thanh Niên cùng các doanh nghiệp có liên quan gồm Công ty Tamexim, Công ty Nam Tiến và Công ty Saicom để lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcombank), chi nhánh Thủ Thiêm.

Ngày 23/6/2016, Công ty Thanh Niên do ông Liêm làm đại diện gửi hồ sơ đề nghị PVcombank cấp hạn mức tín dụng 500 tỷ đồng, với mục đích cơ cấu lại tài chính và bổ sung vốn lưu động để triển khai một số dự án bất động sản tại TPHCM. Ngày 24/6/2016, hai bên ký hợp đồng hạn mức tín dụng.

Để bảo đảm khoản vay, Công ty Thanh Niên sử dụng hơn 26 triệu cổ phần tại 5 doanh nghiệp làm tài sản thế chấp, với tổng mệnh giá hơn 930 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian từ ngày 25/6 đến 5/7/2016, PVcombank đã giải ngân gần 500 tỷ đồng cho Công ty Thanh Niên thông qua 4 khế ước nhận nợ.

Cụ thể, khoản giải ngân đầu tiên là 300 tỷ đồng được chuyển cho Công ty Nam Tiến và Công ty Saicom. Tiếp đó, 125 tỷ đồng được chuyển cho Công ty Thực phẩm Sài Gòn và Công ty Nam Tiến; gần 24,9 tỷ đồng được chuyển vào Kho bạc Nhà nước quận Bình Tân để nộp tiền sử dụng đất thay Công ty Thủ Thiêm REC; 50 tỷ đồng còn lại được chuyển cho Công ty Tamexim để bù đắp khoản vay tại VPBank.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra sau giải ngân, PVcombank phát hiện Công ty Thanh Niên không sử dụng tiền đúng phương án vay vốn, mất khả năng thanh toán. Tổng dư nợ gốc và lãi được xác định lên đến hơn 979 tỷ đồng. Ngân hàng sau đó gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định, để được ngân hàng duyệt khoản vay lớn, ông Liêm đã cung cấp thông tin gian dối về tình hình tài chính của Công ty Thanh Niên. Cụ thể, báo cáo kinh doanh thể hiện doanh nghiệp có lãi hơn 667 triệu đồng trong năm 2014 và hơn 3,3 tỷ đồng năm 2015. Tuy nhiên, kết quả xác minh của cơ quan thuế cho thấy công ty thực tế thua lỗ hơn 141 tỷ đồng trong năm 2014 và hơn 14,3 tỷ đồng trong năm 2015.

Ông Liêm còn chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ Công ty Thanh Niên từ 500 tỷ đồng lên 939 tỷ đồng, tương ứng phát hành thêm 439.000 cổ phần. Cơ quan điều tra xác định việc góp vốn này không có thật, không có việc nộp tiền mua cổ phần như hồ sơ thể hiện. Kế toán công ty đã lập 18 phiếu thu khống, tương ứng số tiền 439 tỷ đồng theo chỉ đạo của ông Liêm nhằm tạo cơ sở sử dụng cổ phần làm tài sản bảo đảm cho khoản vay.

Ngoài ra, ông Liêm còn sử dụng cổ phần Công ty Thủ Thiêm REC để thế chấp khi chưa có đầy đủ quyền sở hữu và quyền định đoạt. Nhiều biên bản họp HĐQT, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng mua bán và chứng từ liên quan cũng được lập khống nhằm hợp thức hóa hồ sơ tín dụng.

Theo chỉ đạo của ông Liêm, Lê Thị Diệu Phú ký khống 8 tài liệu, Nguyễn Nhân Kiệt ký khống 9 tài liệu và Vũ Đức Tâm ký khống 14 tài liệu. Các bị cáo còn ký khống nhiều ủy nhiệm chi để chuyển tiếp dòng tiền sau giải ngân qua các doanh nghiệp và cá nhân khác nhau.

Đáng chú ý, kết quả điều tra dòng tiền cho thấy, sau khi nhận 300 tỷ đồng, các khoản tiền được chuyển qua nhiều tài khoản để thanh toán nợ cho cá nhân ông Nguyễn Nam Định, bà Phan Thị Hồng Liên, bà Nguyễn Thị Như Mai; tất toán khoản vay của Công ty Thanh Niên tại VP Bank, mua căn hộ, hoàn trả tiền mua cổ phần và thanh toán một số khoản chi khác.

Với khoản giải ngân 125 tỷ đồng, dòng tiền tiếp tục được chuyển qua nhiều pháp nhân, trong đó có khoản thanh toán hơn 127,6 tỷ đồng cho ông Nguyễn Nam Định. Khoản 50 tỷ đồng giải ngân cho Công ty Tamexim cũng được chuyển vòng qua nhiều tài khoản, cuối cùng quay trở lại tài khoản Công ty Thanh Niên và cá nhân ông Nguyễn Văn Liêm.

Tại cơ quan điều tra, Phú, Kiệt và Tâm thừa nhận việc ký các tài liệu, chứng từ theo chỉ đạo của ông Liêm. Các bị cáo khai không tham gia những cuộc họp HĐQT được ghi trong biên bản, không trực tiếp thực hiện các hợp đồng nhưng vẫn ký tên vì tin tưởng ông Liêm, đồng thời có quan hệ thân thiết trong gia đình và làm việc chung nhiều năm.

Riêng Nguyễn Văn Liêm không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng số tiền vay được sử dụng để trả các khoản nợ và phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án của Công ty Thanh Niên. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị cáo, người liên quan, kết quả sao kê ngân hàng, giám định chữ ký và các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định có đủ cơ sở chứng minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với trách nhiệm dân sự, PVcombank yêu cầu ông Liêm bồi thường toàn bộ số tiền gốc hơn 498,3 tỷ đồng cùng lãi phát sinh. Quá trình điều tra, gia đình Vũ Đức Tâm đã nộp hơn 1,86 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Đối với một số cá nhân là nhân viên các công ty có liên quan, cơ quan chức năng xác định họ thực hiện công việc theo chỉ đạo, không biết nguồn gốc dòng tiền và không nhận thức được việc ký tài liệu là giúp sức cho hành vi phạm tội nên chưa có căn cứ xử lý hình sự.