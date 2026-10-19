Tổng Giám đốc Cty Cao su Đà Nẵng Lê Hoàng Khánh Nhựt bị khởi tố về tội gì?

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt thời điểm còn làm Tổng giám đốc DRC. Ảnh: drc.com.vn

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, Cty CP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) vừa công bố thông tin liên quan đến ông Lê Hoàng Khánh Nhựt (thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp này) sau khi nhận được quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng tại TP Đà Nẵng.

Theo Văn bản số 944 ngày 16-10-2026, Cty CP Cao su Đà Nẵng nhận được Quyết định số 521 ngày 14-10-2026 của Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng về việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt. Cụ thể, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 75 ngày 3-10-2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đối với ông Nhựt về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng thông tin: ngày 3-10-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Tham ô tài sản. Sau khi xem xét hồ sơ, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng xác định việc khởi tố bị can đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt có căn cứ và phê chuẩn theo quy định. Thông báo của Cty CP Cao su Đà Nẵng chưa cung cấp thông tin cụ thể về số tiền liên quan, nội dung hành vi bị điều tra hoặc thiệt hại trong vụ án. Hiện vụ án tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vào thời điểm công bố thông tin khởi tố, Cty CP Cao su Đà Nẵng cũng nhận được văn bản của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc điều chỉnh nhân sự đại diện vốn và tổ chức điều hành tại doanh nghiệp. Theo Công văn số 2298 ngày 16-10-2026, Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã quyết định chấm dứt việc cử ông Lê Hoàng Khánh Nhựt làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Cao su Đà Nẵng. Trước khi có quyết định này, ông Nhựt được giao đại diện phần vốn tương đương 10% vốn điều lệ của DRC.

Cùng với việc điều chỉnh người đại diện vốn, Vinachem còn yêu cầu các đại diện phần vốn của Tập đoàn phối hợp với HĐQT Cty CP Cao su Đà Nẵng thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt theo Điều lệ doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan.