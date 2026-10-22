Tổng Giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười chiếm đoạt 34 tỷ đồng sắp hầu tòa

Ngày 3/11, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ tiền giả”. Liên quan đến vụ án, 12 bị cáo đồng phạm của bị cáo Thân bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thẩm phán Trần Thị Lê Na được phân công làm chủ tọa phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2023, Thân thành lập Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười, phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN với quảng cáo được bảo chứng bằng tài sản của 48 quốc gia và có thể đạt giá trị 2 triệu USD mỗi đồng, qua đó thu hơn 33,9 tỷ đồng. Mục đích của Thân là lấy tiền của người này trả cho người khác để tạo uy tín, thu hút người dân góp tiền an sinh và mua đồng tiền QFS.

Cơ quan An ninh điều tra công bố quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân năm 2025.

Đầu năm 2024, Thân tuyển dụng, bổ nhiệm năm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười để hỗ trợ hoạt động công ty. Thân được Trần Quang (SN 1987, ở Thành phố Huế) và Hồ Hữu Tường (SN 1972, ở Thành phố Huế) giới thiệu về đồng tiền lượng tử QFS, được cho là di sản có bảo chứng từ 48 quốc gia trên thế giới. Những người muốn thụ hưởng nguồn tiền này phải có đủ “Tâm”, “Trí” và tiền để chi trả các khoản phí.

Phạm Thị Ba (SN 1964, ở tỉnh Quảng Nam) cũng hỗ trợ Thân trong việc “tiếp cận”, “thụ hưởng” nguồn di sản. Ngoài ra, Ba và Quang giới thiệu Trịnh Anh Minh (SN 1960, ở tỉnh Quảng Bình) có nguồn tiền di sản, đề nghị Thân hỗ trợ kinh phí để Minh đủ điều kiện tiếp cận. Minh hứa, sau khi nhận được tiền sẽ chi trả để Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười thực hiện các dự án an sinh.

Để có tiền phục vụ việc tiếp cận nguồn di sản trên, Thân cùng đồng phạm phát hành 5.000 token mang tên “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN”, bán cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Mỗi đồng QFS TNCVN dành cho cá nhân được quy đổi từ 3,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng; loại dành cho doanh nghiệp có giá từ 39 triệu đồng đến 52 triệu đồng.

Thân trả hoa hồng cho nhân viên tư vấn từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng với mỗi đồng QFS cá nhân, và từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với mỗi đồng QFS doanh nghiệp.

Viện kiểm sát xác định, Thân lợi dụng danh nghĩa Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười để phát hành đồng QFS TNCVN, đồng thời quảng bá thông tin sai sự thật nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Thân giới thiệu, đồng tiền này được bảo chứng bằng di sản của các gia tộc lưu truyền hàng trăm năm và tài sản của 48 quốc gia trên thế giới.

Thân còn quảng cáo đồng QFS TNCVN sẽ được kích hoạt vào tháng 10 và tháng 11/2024, thay thế tiền giấy, với giá trị bảo chứng trong tương lai có thể lên tới 2 triệu USD mỗi đồng.

Sao kê tài khoản ngân hàng xác định, Thân thu hơn 33,9 tỷ đồng từ việc bán đồng QFS. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan điều tra mới nhận được đơn tố giác của 35 khách hàng với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Ngoài hành vi liên quan đến đồng QFS, Thân còn đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt 500 triệu đồng của một cá nhân, sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu và trang trải chi phí thành lập Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười.

Viện kiểm sát kết luận, có đủ căn cứ xác định Thân lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 36 cá nhân với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra thu giữ của Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, có giá trị tương đương hơn 181 triệu đồng.