Tổng Giám đốc công ty bê tông bị khởi tố sau vụ tập kết hơn 121 tấn chất thải

Khu vực tập kết bã bê tông thải bỏ phát sinh từ hoạt động của trạm trộn bê tông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông H.V.H. (SN 1971, trú tại xã Tiên Yên), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Quảng Ninh, để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Quảng Ninh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại trạm trộn bê tông của công ty ở khu phố Đồng Châu, xã Tiên Yên. Tại khu vực gần trạm biến áp, lực lượng chức năng phát hiện 121.880 kg bã bê tông thải bỏ được tập kết.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trạm trộn được xây dựng trên khu đất rộng 4.322,7 m2. Quá trình sản xuất bê tông thương phẩm và vệ sinh phương tiện, thiết bị làm phát sinh bã bê tông. Ông H. bị xác định đã chỉ đạo công nhân bốc xúc, vận chuyển số bã bê tông này đến tập kết trên một số thửa đất liền kề mượn của các cá nhân để chứa vật liệu, thay vì thu gom, chuyển giao và xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định các mẫu bã bê tông được lấy giám định là chất thải rắn thông thường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra vụ án.