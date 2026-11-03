Tổng Giám đốc Chứng khoán UPS xin từ nhiệm

Công ty Cổ phần Chứng khoán UP (UPSC, UPCoM: UPS) vừa chính thức phát đi thông báo bất thường về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Cụ thể, hội đồng quản trị công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc từ ông Trần Văn Chiến. Ông Chiến xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc UPSC vì lý do công việc cá nhân. Thời gian chính thức có hiệu lực từ ngày 26/11/2026.

Ông Trần Văn Chiến sinh năm 1979 tại Bắc Ninh. Ông giữ chức Tổng Giám đốc của UPSC từ ngày 20/1/2025.

Trước đó, ông Chiến đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại các tổ chức lớn như Vietcombank, TPBank, SeABank. Sau đó, ông chuyển sang mảng chứng khoán và từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính tại CTCP Chứng khoán Sen Vàng, rồi làm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng tại chính Chứng khoán UP.

Ông Trần Văn Chiến (thứ 3 từ trái sang) từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Chứng khoán UP (Ảnh: UPSC).

Về sở hữu cổ phiếu, sau khi cổ phiếu UPS lên sàn UPCoM vào tháng 3/2026, ông Trần Văn Chiến đã đăng ký bán 200.000 cổ phiếu để giảm tỉ lệ nắm giữ. Tuy nhiên, do điều kiện thị trường không thuận lợi, tính đến cuối tháng 4/2026, ông chỉ bán thành công 88.000 cổ phiếu và hiện vẫn đang nắm giữ 1.100.000 cổ phiếu, tương đương 3,43% vốn điều lệ của công ty.

Về tình hình bộ máy lãnh đạo, HĐQT hiện tại của Chứng khoán UP bao gồm ông Chu Tuấn An - Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Khánh Din và ông Đinh Văn Hiệp. Ông Din và ông Hiệp đồng thời lần lượt giữ vai trò Chủ tịch và Thành viên của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc.

Về giao dịch gần đây, UPSC vừa có thông báo giao dịch của ông Chu Tuấn An - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán UP và CTCP Bolt Holdings - đơn vị có liên quan đến ông Vũ Khánh Din.

Cụ thể, Bolt Holdings vừa đăng ký mua 62.625.400 cổ phiếu UPS của Công ty nhằm sở hữu cổ phần qua đợt chào bán riêng lẻ. Giao dịch có tổng giá trị dự kiến theo mệnh giá là 626,25 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức thực hiện quyền mua. Sau giao dịch, Bolt Holdings dự kiến nắm giữ 62,82% vốn điều lệ của Chứng khoán UP.

Bên cạnh đó, ông Chu Tuấn An cũng đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu cùng đợt, nhằm mục đích tăng tỉ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất, dự kiến ông sẽ sở hữu 5,02% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá đạt 50 tỷ đồng.

So với thị giá 21.500 đồng/cổ phiếu của UPS trên sàn UPCoM kết phiên 2/11, hai nhà đầu tư được mua với giá thấp hơn đến 54%. Cả 2 giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thực hiện quyền mua từ ngày 3/11/2026 đến 19/11/2026.