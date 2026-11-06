Tổng Giám đốc Chứng khoán Tiên Phong rời ghế sau 6 tháng tại nhiệm

Ngày 5/11/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HoSE: ORS) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao và người đại diện theo pháp luật, căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20.1/2026/NQ-HĐQT ban hành ngày 4/11/2026.

Theo đó, Hội đồng quản trị TPS thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Chí Thành khỏi chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 5/11/2026. Sau khi miễn nhiệm, ông Thành không còn đảm nhiệm chức vụ nào và không còn là người nội bộ của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Chí Thành mới được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc TPS từ ngày 23/4/2026, theo quyết định được Hội đồng quản trị thông qua ngày 22/4/2026. Như vậy, thời gian ông Thành giữ vị trí điều hành cao nhất tại công ty chứng khoán này chỉ kéo dài hơn 6 tháng.

Trong thông báo công bố thông tin, TPS không nêu cụ thể nguyên nhân miễn nhiệm ngoài việc thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Miễn nhiệm ông Nguyễn Chí Thành khỏi chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 5/11/2026. Ảnh: TPS.

Cùng thời điểm, Chứng khoán Tiên Phong quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Thanh, người trước đó giữ chức Phó Tổng giám đốc, đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc từ ngày 5/11/2026. Thời hạn bổ nhiệm kéo dài cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Ông Nguyễn Trọng Thanh cũng mới được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc TPS từ ngày 23/4/2026. Như vậy, chỉ sau hơn nửa năm tham gia ban điều hành trên cương vị cấp phó, ông Thanh đã được giao phụ trách hoạt động điều hành doanh nghiệp.

Theo nghị quyết, Quyền Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Thanh được trao các quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Tổng giám đốc theo Điều lệ, quy định nội bộ của TPS và các quy định pháp luật liên quan.

Một thay đổi khác trong cơ cấu lãnh đạo là việc chuyển vai trò người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Chí Thành sang ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch Hội đồng quản trị TPS.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/11/2026. Theo TPS, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật phù hợp với Điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 4/11/2026.

Như vậy, sau đợt điều chỉnh nhân sự, ông Nguyễn Hồng Quân vừa giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, vừa đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật, trong khi hoạt động điều hành trực tiếp được giao cho Quyền Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Thanh.

Hội đồng quản trị TPS cũng giao Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân tổ chức triển khai các thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và thay đổi người đại diện theo pháp luật, bao gồm điều chỉnh giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng các hồ sơ pháp lý liên quan.

Cùng với việc miễn nhiệm ông Nguyễn Chí Thành, TPS công bố chấm dứt tư cách người nội bộ của ông Thành và tư cách người có liên quan của hai người con là Nguyễn Hoàng Khánh Chi và Nguyễn Hoàng Khánh Linh, kể từ ngày 5/11/2026.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC quý III/2026, VPS ghi nhận doanh thu quý đạt 2.076 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.119 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ do thanh khoản thị trường chung suy giảm.

Dù vậy, đây là quý thứ năm liên tiếp công ty vượt mốc lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng và tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trên các sàn. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VPS đạt doanh thu hoạt động 6.949 tỷ đồng (tăng 17,8%) và lợi nhuận trước thuế đạt 4.044 tỷ đồng (tăng 26,7%) so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ mảng cho vay ký quỹ với dư nợ đạt 25.363 tỷ đồng cùng nguồn thu tích cực từ tài sản tài chính FVTPL.

Về tình hình cổ phiếu, mã ORS trong các phiên giao dịch gần đây dao động quanh vùng giá 14.400 - 14.550 đồng/cổ phiếu. Kết phiên 5/11, ORS đạt 14.550 đồng/cổ phiếu (giảm 250 đồng, tương đương -1,69%) với giá trị giao dịch khoảng 40 tỷ đồng.